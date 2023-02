Tiroteo en Chicago deja 3 muertos, entre ellos una bebé

Click to copy

Click to copy

CHICAGO (AP) — Tres personas murieron, entre ellas una bebé, y tres más resultaron heridas en un tiroteo en una carretera interestatal de Chicago, informaron las autoridades el lunes.

El tiroteo ocurrió el domingo alrededor de las 10:30 de la noche en la autopista I-57 cerca de la calle 111 en South Side, dijo Josh Robinson, policía estatal de Illinois.

En el incidente murió A-mara Hall, de un año, según la oficina del médico forense del condado Cook. Los familiares de las otras dos víctimas aún no han sido notificados, indicó la portavoz Brittany Hill.

El vehículo de las víctimas salió de la carretera y se detuvo cerca de la cima de la rampa de salida para la calle 111. Dos personas fueron halladas muertas en el lugar y cuatro fueron trasladadas al hospital, detalló Robinson. Una de las cuatro personas murió posteriormente.

Robinson dijo que la pesquisa “todavía está en pañales”.

La policía estatal no reveló si ya hay sospechosos arrestados.

ADVERTISEMENT

La seguridad pública en Chicago es un factor importante para los votantes en las próximas elecciones para alcalde. La alcaldesa Lori Lightfoot ha recibido las críticas más duras ante el aumento de la delincuencia en una ciudad en que los homicidios registraron un máximo de 25 años en 2021 con alrededor de 800.

____

Savage es integrante del cuerpo de Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa de servicio nacional sin fines de lucro que lleva a los periodistas en las salas de redacción locales para informar sobre temas con poca difusión.