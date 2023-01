Análisis de las 25 mejores películas de 2022 elegidas por AP

Click to copy

En esta imagen proporcionada por Universal Pictures y Amblin Entertainment, Gabriel LaBelle en una escena de "The Fabelmans". (Merie Weismiller Wallace/Universal Pictures and Amblin Entertainment via AP)

En esta imagen proporcionada por Universal Pictures y Amblin Entertainment, Gabriel LaBelle en una escena de "The Fabelmans". (Merie Weismiller Wallace/Universal Pictures and Amblin Entertainment via AP)

Películas decididamente originales, historias enfocadas en personajes femeninos y debuts en cine tuvieron la ventaja en la primera lista Top 25 de Cine de The Associated Press publicada el jueves y encabezada por “The Banshees of Inisherin” (“Almas en pena de Inisherin).

En un paisaje cinematográfico en el que parece que sólo las series de películas de gran presupuesto tienen buenas posibilidades en taquilla, los cinco filmes mejor calificados de la lista de AP votada por 26 panelistas fueron todas originales y tuvieron buena recepción con el público, a pesar de que los niveles de audiencia todavía no llegan a los previos a la pandemia.

La comedia oscura del guionista y director Martin McDonagh sobre dos amigos peleados en Irlanda ha sido una clara favorita para críticos y especialistas de la industria desde su celebrado debut en el Festival de Cine de Venecia en septiembre. El filme protagonizado por Colin Farrell y Brendan Gleeson sigue encontrando nuevos públicos, ahora que está disponible en streaming en Estados Unidos.

El segundo lugar fue para la comedia anárquica de Daniel Kwan y Daniel Scheinert sobre multiversos “Everything Everywhere All At Once” (“Todo en todas partes al mismo tiempo”) un estreno de A24 protagonizado por Michelle Yeoh y Ke Huy Quan que se convirtió en una sensación al ser recomendada boca por boca.

El drama de música clásica de Focus Features “Tár” dirigido por Todd Field y protagonizado por Cate Blanchett, quedó en tercero. Es la única película entre las cinco primeras que ha tenido problemas en taquilla.

Aunque las primeras tres podrían sonar como muchas listas de críticos, las cosas tomaron un giro popular con las siguientes películas. El thiller de Jordan Peele “Nope” (“¡Nop!”) quedó en cuarto lugar y la épica de acción de Gina Prince-Bythewood “The Woman King” (“La mujer rey”) completan las primeras cinco. Ambas son películas de grandes estudios (Universal y Sony respectivamente) de directores negros con actores negros en los papeles protagónicos.

La lista también incluye a los mayores éxitos de taquilla en el año “Top Gun: Maverick” en el puesto 7 y “Avatar: The Way of Water” (“Avatar: El camino del agua”) en el puesto 16 en un empate con “The Whale” (“La ballena”). De igual manera, hay estreno de grandes estudios como la película semiautobiográfica de Steven Spielberg “The Fabelmans” (“Los Fabelman”) en el puesto 8 y “Elvis” de Baz Luhrmann, en el puesto 14, así como algunas películas internacionales como el musical épico en lengua télugu “RRR”, que alcanzó un destacado lugar 6.

Netflix llegó a las primeras 10 con otra película popular, la cinta de misterio y comedia de Rian Johnson “Glass Onion: A Knives Out Mystery” (“Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion”).

Las películas dirigidas por mujeres y centradas en historias de mujeres también estuvieron representadas prominentemente. Además de “The Woman King”, con Viola Davis como una guerrera Agojie, “Women Talking” (“Ellas hablan”) de Sarah Polley con Claire Foy, Rooney Mara y Jessie Buckley interpretando a mujeres en una comunidad religiosa aislada y conservadora, quedó en noveno lugar. La aclamada película semiatobiográfica de Charlotte Wells “Aftersun” sobre la relación de un padre con su hija quedó en el puesto 11, seguida de cerca en el 15to lugar por la ganadora del Festival de Cine de Venecia de Laura Poitras “All the Beauty and the Bloodshed” (“La belleza y el dolor”), sobre la activista y artista Nan Goldin y su lucha contra los opioides, el único documental en el top 25.

Más abajo en la lista hay dos películas biográficas que exploran injusticias — “She Said” (“Ella dijo”), en el puesto 19, sobre las reporteras de The New York Times que expusieron acusaciones de abuso sexual contra Harvey Weinstein, y “Till” (“Till - El crimen que lo cambió todo”), en el puesto 22, acerca de Mamie Till-Bradley, la madre del adolescente negro Emmett Till asesinado a los 14 años en 1955.

Con siete películas de directoras mujeres, que suman el 28% de la lista, la representación es un poco mejor que en la industria en general, que de cuerdo con un estudio reciente de la Universidad Estatal de San Diego, fue de 24% para las películas más taquilleras de 2022. Nueve películas fueron dirigidas por cineastas no blancos.

Dos películas tuvieron opiniones encontradas, “The Whale” de Darren Aronofsky, con Brendan Fraser como un hombre de 600 libras (272 kilos) y “Babylon” de Damien Chazelle, un impresionante y estridente filme sobre Hollywood en la época del cine mudo, protagonizado por el mexicano Diego Calva, Margot Robbie y Brad Pitt. “The Whale” empató con la secuela de “Avatar” en el puesto 16, “Babylon” quedó en 18º lugar.

Muchos géneros fueron representados en el top 25, incluyendo terror con “Nope” y sátira con “Triangle of Sadness” (“El triángulo de la tristeza”) en el puesto 21. “Glass Onion” en el 10mo lugar no es la única película de misterio del grupo, también hubo un filme coreano negro “Heojil kyolshim” (“La decisión de partir”) en el puesto 12, así como dos películas de animación cuadro por cuadro “Guillermo del Toro’s Pinocchio” (“Pinocho de Guillermo del Toro”) del director mexicano Guillermo del Toro en el 13º puesto y “Marcel the Shell with Shoes On” en el 20o.

De igual manera hubo diversidad en el origen de las películas, incluyendo filmes de Polonia, con la fábula de Jerzy Skolimowski sobre un asno “EO” en el puesto 23, y la cinta iraní de Jafar Panahi “Khers nist” (“Sin osos”), que completa la lista en el 25to lugar.

La película de Panahi ha sido muy aclamada y encabeza la lista de muchos críticos prominentes. Quedó entre los últimos lugares, probablemente por su estreno posterior en Estados Unidos, el 23 de diciembre, cercano a la fecha en la que los panelistas debían entregar su boleta. Además, está poco disponible para los críticos fuera de Nueva York y Los Angeles.

Tomando todo esto en cuenta, 176 películas recibieron votos de 26 panelistas. Algunas muy populares estuvieron muy cerca de quedar en el Top 25 siguiendo este orden: “Emily the Criminal” (“Emily la estafadora”), “The Batman” (“Batman”), “The Menu” (“El menú”), “Bones and All” (“Hasta los huesos”) y “Black Panther: Wakanda Forever” (“Black Panther: Wakanda por siempre”).

Entre las menos votadas, con un punto cada una, había dos con elencos estelares de directores famosos: “Amsterdam” de David O. Russell y “White Noise” (“Ruido de fondo”) de Noah Baumbach. Técnicamente fueron superadas por “Jackass Forever”, que recibió dos puntos.