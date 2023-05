Hombre que atacó oficina de representante en Virginia enfrenta un cargo de delito de odio

FAIRFAX, Virginia, EE.UU. (AP) — El hombre acusado de atacar a dos empleados del representante estadounidense Gerry Connolly con un bate de béisbol en su oficina distrital también enfrenta un cargo de delito de odio, tras dañar un coche y perseguir a una mujer en un vecindario de Virginia menos de una hora antes del incidente.

Xuan-Kha Tran Pham, de 49 años y oriundo de Fairfax, compareció el martes por videoconferencia desde la cárcel del condado de Fairfax. Pham se negó a comparecer, por lo que un juez leyó los cuatro cargos contra él mientras se acurrucaba bajo una manta en su celda.

Los cargos incluyen lesiones con agravantes y lesiones dolosas con agravantes por el ataque con un bate de béisbol a dos empleados de la oficina de Connolly en Fairfax. También se le imputa un delito menor de incitación al odio y un delito grave de destrucción de bienes.

La policía dice que Pham se acercó a una mujer que estaba estacionada en su automóvil el lunes por la mañana, le preguntó si era blanca y luego le golpeó el parabrisas con un bate de béisbol. Un video grabado en el sistema de cámaras de vigilancia de un vecino muestra a un hombre con un bate persiguiendo a una mujer a la que se oye gritar.

El juez dictaminó el martes que permanecerá detenido sin derecho a fianza a la espera de una audiencia preliminar en julio.

El padre de Pham, Hy Pham, dijo a The Washington Post que su hijo fue diagnosticado con esquizofrenia y ha lidiado con la enfermedad mental desde el final de su adolescencia. Comentó al periódico que había estado intentando sin éxito conseguir atención de salud mental para su hijo. The Associated Press no pudo ponerse inmediatamente en contacto con el padre.

Ninguna de las lesiones infligidas por Pham ponía en peligro la vida, pero Connolly dijo que demuestra lo vulnerables que son los funcionarios públicos en una época en la que la retórica política se ha vuelto más belicosa.

“No tengo ninguna razón para creer que su motivación fuera política, pero es posible que el ambiente político tóxico en el que vivimos le hiciera estallar, y espero que todos nos tomemos un poco más de tiempo para tener cuidado con lo que decimos y cómo lo decimos”, dijo en una entrevista el veterano congresista demócrata, que no estaba en la oficina en ese momento.

Connolly señaló que sus colaboradores -una becaria que fue golpeada en el costado y un director de extensión que fue golpeado en la cabeza- fueron dados de alta tras recibir tratamiento hospitalario.

Los periodistas de The Associated Press Lisa Mascaro y Kevin Freking en Washington, y Sarah Rankin en Richmond, Virginia, contribuyeron a este despacho. Lavoie informó en Richmond.