Billie Eilish repone concierto en el Foro Sol

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Veinticuatro horas después de que una tormenta obligara a la cancelación de su actuación, Billie Eilish debutó el jueves por la noche en el Foro Sol de la Ciudad de México en el concierto más grande de su carrera hasta la fecha, presentándose ante más de 51.000 fans.

“¡Hola, Ciudad de México!”, dijo “¡Qué noches tan locas! ¡Guau! ¿Cuántos de ustedes estuvieron anoche para la (grosería) tormenta? Por Dios, les agradezco a todos estar otra vez aquí, les agradezco por soportar eso y regresar y estoy muy agradecida de que no hubiera otra tormenta porque ¡aquí estamos!”, agregó recibiendo una ovación antes de interpretar “my strange addiction”.

Eilish vivió un momento que la hizo ruborizar en el concierto. Al comienzo, gritó emocionada: “¡Bogotá ¿cómo están hoy?!” Los fans mexicanos respondieron emocionados, aparentemente sin darse cuenta del error. Varias canciones después, en la sección acústica del recital en la que estuvo sentada junto a su hermano Finneas, Eilish se disculpó por la confusión.

“Accidentalmente, dije Bogotá al comienzo y sé que no estoy en Bogotá, espero que lo sepan, sé que estoy en (grosería) ¡Ciudad de México!”, señaló. “Literalmente, estoy aquí y allá, y allá y allá ... Sobrevivo con falta de sueño y falta de cerebro. De todas formas, Ciudad de México, los amo y estoy muy contenta de estar aquí”, agregó antes de interpretar “i love you”.

La artista estadounidense galardonada con 7 Grammy comenzó su presentación cerca de las 7:20 de la noche. Interpretó temas como “Bury a Friend”, “NDA”, “my strange addiction”, “xanny”, “Listen Before I Go”, “TV”, “Ocean Eyes”, “Billie Bossa Nova”, “when the party’s over” y su éxito “Bad Guy”.

En otro momento, Eilish apareció en una grúa por la parte trasera del foro en la que cantó elevada cerca de las gradas, rodeada de las luces de los celulares de sus admiradores.

“Los eché de menos, he estado en esta pequeña gira por varias semanas y todos han sido lugares nuevos para mí”, señaló. “Pero entonces pensé, ya he estado en la Ciudad de México, así que me siento muy familiar, aunque sólo he estado una vez aquí, siento que los conozco, siento que somos viejos amigos y estamos reuniéndonos”.

Eilish se había presentado previamente en el festival Corona Capital de la Ciudad de México en 2019 y como artista principal en festivales como Coachella y Glastonbury, además de conciertos en grandes arenas como el Madison Square Garden. Pero con su capacidad para 65.000 asistentes y un letrero de “agotado”, el concierto del Foro Sol de su gira “Happier Than Ever” era una nueva marca para Eilish.

Hacia el final del concierto, Eilish habló sobre la importancia de emprender acciones contra el cambio climático.

“Al proteger la tierra, nos protegemos a nosotros y nos cuidamos a nosotros”, dijo antes de interpretar “everything i wanted”, y recordó que la había cantado por primera vez en vivo en México. “Por siempre apreciaré eso”.

Eilish se fue a las 9:00 de la noche con los brazos llenos de Dr. Simi, un peluche que se ha convertido en una especie de trofeo para los artistas extranjeros que se presentan en México.

Un día antes, una fuerte tormenta de granizo obligó a cancelar el concierto Eilish pese a que sus fanáticos habían permanecido estoicos resistiendo el agua por horas. Cuando la tormenta cedió un poco, Eilish cantó en versión acústica “TV”, “Happier Than Ever”, “Lovely”, “Ocean Eyes” y “everything i wanted” como agradecimiento para los fans.