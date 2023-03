“Scream VI” domina la taquilla en EEUU

LOS ÁNGELES (AP) —

La película de terror “Scream VI” fue la más taquillera este fin de semana en Estados Unidos al recaudar 44,5 millones de dólares a nivel nacional, según estimados del sector difundidos el domingo.

Ello superó los 32 millones recaudados por “Scream 2” en 1997. El buen desempeño es otra muestra de que el género de terror es uno de los pocos éxitos asegurados en la taquilla estadounidense.

Entretanto “Creed III”, que dominó la taquilla el fin de semana pasado, pasó a segundo lugar con 27,1 millones de dólares en su segundo fin de semana.

La película de ciencia-ficción “65” estuvo de tercera con unos 12,3 millones de dólares en 3.405 cines. Fue mejor a lo esperado dado que recibió muy mala crítica. También, se reportó que tuvo un presupuesto de producción de 90 millones de dólares sin contar descuentos de impuestos.

“Champions”, en que Woody Harrelson hace el papel de un entrenador deportivo que trata de llevar a un equipo a las Olimpiadas Especiales, debutó con 5,2 millones de dólares en 3.030 cines.

Las diez películas más taquilleras este fin de semana en Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras definitivas salen el lunes.

1. “Scream VI” - $44,5 millones. 2. “Creed III” - $27,1 millones. 3. “65” - $12,3 millones. 4. “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” - $7 millones. 5. “Cocaine Bear” - $6,2 millones. 6. “Jesus Revolution” - $5,2 millones. 7. “Champions” - $5,2 millones. 8. “Avatar: The Way of Water” - $2,7 millones. 9. “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: To the Swords” - $1,9 millones. 10. “Puss in Boots: The Last Wish” - $1,7 millones.