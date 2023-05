Click to copy

NO FUE REAL: Una mirada a lo que no sucedió esta semana

Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima, a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

Video de Kamala Harris diciendo que hoy es hoy fue alterado

LA AFIRMACIÓN: Un video muestra a la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris diciendo en un discurso: “Hoy es hoy y ayer fue hoy para nosotros, pero ayer y mañana será para nosotros hoy, pero mañana, así que vive hoy de tal manera que el futuro hoy sea para ti como el hoy de ayer sólo que mañana”.

LOS HECHOS: El video original que fue grabado en una manifestación sobre los derechos reproductivos en la Universidad de Howard el martes pasado no incluye esa cita.

Luego de que Harris encabezó la manifestación en Washington, D.C., varios republicanos se burlaron de un fragmento de su discurso y un crítico lo calificó de “ensalada de palabras”.

En el video original Harris dijo: “Entonces creo que es muy importante -como han dicho tantos líderes increíbles- que, en todo momento, y ciertamente en este, podamos ver el momento en el que existimos y estamos presentes y poder contextualizarlo, entender dónde existimos en la historia y en el momento en relación no sólo con el pasado, sino también con el futuro”.

Sin embargo, en días recientes usuarios de redes han compartido una versión alterada del video con un audio distinto en el que Harris parece estar divagando.

“Hoy es hoy. Y ayer fue hoy ayer. Mañana será hoy mañana. Así que vive hoy, para que el futuro de hoy sea el pasado de hoy como mañana”, parece decir Harris en el clip de 22 segundos.

El video alterado fue publicado originalmente el 28 de abril por una cuenta que frecuentemente difunde imágenes de políticos que han sido editadas para lograr un efecto cómico. En principio algunos usuarios compartieron el material como una broma, pero otros señalaron falsamente que era real.

La grabación original fue transmitida en vivo por NARAL Pro-Choice America, una organización sin fines de lucro por el derecho al aborto cuyo presidente también habló en la manifestación. Ese video no incluye un comentario de Harris diciendo “hoy es hoy”.

La transcripción de la Casa Blanca de los comentarios de Harris tampoco incluye la declaración del video alterado.

La aparición de Harris en el evento en la Universidad de Howard, su alma mater, se produjo el mismo día en que el presidente Joe Biden anunció su candidatura a la reelección.

— La periodista de AP Abril Mulato verificó esta información. ____

Rosalía no llamó a votar por Morena en su concierto en Ciudad de México

LA AFIRMACIÓN: Al finalizar su concierto en el Zócalo, la cantante Rosalía llamó a votar por el partido oficialista Morena en 2024. “No permitamos que regrese el régimen de privilegios y saqueo”, dijo.

LOS HECHOS: En su presentación del 28 de abril en la Ciudad de México, la cantante no pronunció ningún llamado al voto ni hizo comentarios sobre la política del país, comprobó The Associated Press. La cuenta que difundió primero el mensaje en Twitter se identifica como parodia.

La cantante española Rosalía culminó su gira “Motomami World Tour” ante un Zócalo repleto para su concierto gratuito en la principal plaza de México, reportó AP.

Luego de su concierto, usuarios de redes sociales compartieron una publicación en la que se afirmaba que Rosalía había expresado su apoyo al partido oficialista Morena, agrupación de la que forma parte la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien busca la presidencia en 2024.

“IMPRESIONANTE. Al finalizar su concierto en el Zócalo, Rosalía llamó al voto masivo por Morena en 2024. ‘No permitamos que regrese el régimen de privilegios y saqueo’, expresó la cantante española conmovida”, dice un mensaje de Twitter que acumuló 23.000 interacciones.

Varias personas en Facebook y Twitter tomaron ese mensaje como real y acusaron a las autoridades de usar recursos públicos para promover a un partido político en el contexto de las próximas elecciones.

Sin embargo, esa información es falsa. AP acudió al evento y no registró la declaración que se le atribuye a la cantante. Entre sus canciones, Rosalía agradeció a los asistentes e hizo menciones sobre la cultura mexicana, pero no algún postulado político.

Videos subidos por asistentes del concierto a YouTube tampoco muestran algún momento en que haya llamado al voto, como dice la publicación.

“México, mira que esta plaza ya era bonita, pero con todos vosotros aquí ya me terminó de enamorar, porque realmente esta ciudad es preciosa. Muchas gracias de corazón, estoy feliz de cantaros”, dijo al comienzo del concierto que duró alrededor de una hora.

Posteriormente, añadió: “Vi que estabais con muchas ganas, gracias por acampar aquí. Así que para todos vosotros y todos los que estáis en las calles, por todas las calles que sé que está bien lleno, que no los veo pero os siento, esta es para vosotros”.

AP encontró que la primera publicación con el mensaje de la supuesta declaración de Rosalía proviene de una cuenta que se identifica como parodia. En un mensaje posterior, agregó: “Twitter es un lugar donde la gente se informa y también donde gente decide desinformar para fines que les convienen, sin duda mi intención nunca ha sido malamente desinformar porque no soy una persona con la capacidad o intención”.

Previo al evento en la Ciudad de México, AP desmintió varias publicaciones con desinformación sobre la presentación de Rosalía.

— El periodista de AP León Ramírez verificó esta información. ____

Legisladora de la oposición no fue sancionada por protesta en el Senado

LA AFIRMACIÓN: La legisladora opositora mexicana Xóchitl Gálvez recibió una multa por llevar a cabo prácticas sexuales en una protesta en el Senado.

LOS HECHOS: La senadora del Partido Acción Nacional (PAN) no recibió alguna multa por manifestarse en el Senado, confirmó su equipo de prensa a AP. El video de la protesta no muestra a Gálvez en “un trío”, sino recostada y abrazada a otros legisladores.

Legisladores de oposición protestaron el 27 de abril con una pijamada en el Senado mexicano por la falta de designación de integrantes del pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), un organismo autónomo que lleva un mes impedido de sesionar por la falta de comisionados.

Ante este contexto, una publicación que circula en Facebook afirma que Xóchitl Gálvez, senadora del Partido Acción Nacional (PAN), recibió una sanción por haber participado en prácticas sexuales en el contexto de la protesta.

Sin embargo, AP realizó una búsqueda en los canales oficiales del Senado y no encontró evidencia de que la cámara alta haya emitido una sanción contra Gálvez y contra los otros legisladores panistas.

En respuesta a una consulta, una vocera de la senadora confirmó que es falso que se la haya sancionado por su participación en la protesta.

Por otro lado, videos de la protesta no muestran a los senadores en las mencionadas prácticas sexuales. El video que utiliza la publicación fue subido a Twitter desde la cuenta de la periodista Leticia Robles de la Rosa. La grabación muestra al senador Gustavo Madero abrazar a Gálvez y poner su pierna sobre ella.

La designación de los comisionados del INAI está pendiente en el Senado desde hace más de un año. Aunque trabajó con cinco de los siete miembros del pleno desde abril de 2022, la salida de Javier Acuña en marzo pasado lo dejó inoperante.

— León Ramírez ____

Senador estadounidense no halagó a presidente mexicano

LA AFIRMACIÓN: El senador republicano estadounidense Ted Cruz hizo comentarios en los que reveló su admiración por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

LOS HECHOS: La publicación hace referencia a unas declaraciones de Cruz a la cadena estadounidense Fox News en las que el senador no reveló su admiración por el mandatario mexicano, en realidad habló negativamente de él.

En dicha entrevista Cruz no habló positivamente de López Obrador, en realidad criticó al presidente de Estados Unidos Joe Biden y sus políticas migratorias y diplomáticas y comparó estas últimas con las del expresidente Donald Trump y agregó que por ellas el mandatario mexicano le temía.

Pero una publicación compartida en Facebook sugiere que Cruz admira el poderío de López Obrador.

Pero la grabación en realidad habla de declaraciones que Cruz hizo en el programa “Jesse Watters Primetime” de Fox News a principios de marzo después de que un cártel mexicano fue acusado de secuestrar a cuatro estadounidenses y asesinar a dos de ellos en la ciudad fronteriza de Matamoros, en Tamaulipas.

En ese entonces, el republicano señaló que debían tomarse medidas serias contra los “narcoterroristas”, criticó las políticas migratorias y diplomáticas del presidente estadounidense Biden y señaló que debido a la dura política diplomática que el expresidente Trump estableció con López Obrador los efectos de los cárteles de drogas eran menores.

“La respuesta no es invadir México. No creo que la respuesta sea simplemente ir a la guerra con cualquier país con el que esté enojado”, dijo el senador.

“Cuando Donald Trump era presidente, AMLO, que es el mismo izquierdista antiestadounidense que es ahora, le tenía miedo a Donald Trump”, dijo Cruz. “AMLO aceptó el acuerdo ‘Quédate en México’. AMLO puso soldados en la frontera sur de México y terminamos teniendo la tasa más baja de inmigración ilegal en 45 años. La razón por la que esto está tan mal es que AMLO piensa que Joe Biden es un cobarde”.

Posteriormente Cruz expresó su consternación por los comentarios que López Obrador hizo frente a Biden y señaló que esencialmente el mandatario mexicano había elogiado a Biden por sus fallidas políticas fronterizas.

“Deberían ver la conferencia de prensa que hizo AMLO con Biden, donde AMLO se para allí, y en español dice con jactancia: ‘Joe Biden, es el primer presidente, republicano o demócrata, que no ha construido ni un metro de muro fronterizo’”, dijo Cruz.

AP revisó la entrevista completa y confirmó que Cruz no emitió un comentario positivo hacia López Obrador ni lo elogió en ningún momento.

— Abril Mulato ___

EEUU, Reino Unido, Italia, Alemania y Francia no acordaron atacar a Rusia

LA AFIRMACIÓN: Los líderes de Estados Unidos, el Reino Unido, Italia, Alemania y Francia anunciaron un acuerdo para atacar a Rusia.

LOS HECHOS: Tras la invasión de Rusia a Ucrania el 24 de febrero de 2022, en las redes sociales han circulado múltiples afirmaciones erróneas que AP ha verificado.

Por ejemplo, un video que circula en Facebook dice erróneamente que Estados Unidos, el Reino Unido, Italia, Alemania y Francia se alinearon para lanzar un ataque en contra de Rusia.

La publicación del 30 de abril dice falsamente que la información del supuesto consenso es una noticia de “último momento”.

Un narrador en el video sugiere equivocadamente que el acuerdo ocurrió tras una llamada entre el mandatario estadounidense Joe Biden, el de Alemania, Olaf Scholz; del Reino Unido, Rishi Sunak; de Francia, Emmanuel Macron, y de Italia, Giorgia Meloni.

El narrador no provee contexto del día en el que ocurrió la llamada del supuesto pacto.

Pero no es verdad que las cinco naciones hayan anunciado un acuerdo como ese. En primer lugar, AP no encontró ninguna evidencia en internet de que los cinco países hayan hecho un anuncio así.

Tampoco existen registros noticiosos de que las naciones mencionadas hayan confirmado un ataque a Rusia.

Al contrario, desde el inicio de la guerra en Ucrania los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) han reiterado que no lanzarán un ataque para evitar un escalamiento del conflicto.

Además, el video en la publicación distorsiona el contenido de una conversación telefónica sostenida el 25 de enero entre los líderes de los cinco países.

En realidad, en la llamada los cinco mandatarios acordaron mantener el apoyo militar a Ucrania como parte de una estrecha coordinación euroatlántica, reportó AP.

En total, Francia, el Reino Unido, Estados Unidos, Polonia, Alemania, Holanda y Suecia consensuaron enviar cientos de tanques y vehículos blindados para reforzar a Ucrania en momentos en que entra en una nueva fase de la guerra e intenta atravesar las líneas rusas.

Sin embargo, el acuerdo nunca hizo mención a un ataque directo a Rusia por parte de las cinco naciones.

— El periodista de AP Marcos Martínez Chacón verificó esta información. ___

Encuentra más verificaciones de la AP aquí: https://apnews.com/hub/ap-verifica

Sigue a @APFactCheck en Twitter: https://twitter.com/APFactCheck