El avance ruso se detiene en Bájmut, según analistas

KIEV (AP) — Los avances de Rusia en la campaña por tomar la ciudad oriental ucraniana de Bájmut parecen haberse detenido, según indicó un destacado centro de estudios en un análisis sobre la batalla terrestre más larga de la guerra.

El Institute for the Study of War, con sede en Washington, aseveró que no había avances confirmados de las fuerzas rusas en Bájmut. Tropas rusas y unidades del Grupo Wagner, una compañía militar controlada por el Kremlin, seguían lanzando ataques terrestres en la ciudad pero no había pruebas de que consiguieran ganar terreno, señaló el ISW.

El fundador del Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, dijo el domingo en la aplicación de mensajería Telegram que la situación en Bájmut era “difícil, muy difícil, con el enemigo luchando por cada metro”.

El reporte citó al vocero del Grupo Oriental de las Fuerzas Armadas Ucranianas, Serhii Cherevaty, que dijo que los combates en la zona de Bájmut habían sido más intensos esta semana que la anterior. Cherevaty aseveró que se habían producido 23 choques en la ciudad en las 24 horas previas.

En la última semana se habían reportado afirmaciones de progresos rusos en la zona. El Ministerio británico de Defensa informó el sábado que unidades paramilitares del Grupo Wagner habían tomado la mayoría del este de Bájmut, y el río que atravesaba la ciudad marcaba ahora la línea del frente. El reporte recalcó que a Rusia le resultará difícil continuar el ataque sin sufrir más bajas considerables.

La ciudad minera de Bájmut se encuentra en la provincia oriental de Donetsk, una de las cuatro regiones ucranianas que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se anexionó de forma ilegal el año pasado. El ejército ruso emprendió la campaña por Bájmut en agosto, y ambos bandos han sufrido fuertes bajas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, ha prometido no retirarse.

En su reporte más reciente el domingo, el Ministerio británico de Defensa afirmó que el impacto de las fuertes bajas que sigue sufriendo Rusia en Ucrania varía de forma drástica en los diferentes puntos del país. La actualización del Ministerio señaló que las grandes ciudades de Moscú y San Petersburgo siguen “relativamente indemnes”, especialmente entre los miembros de la élite rusa. Por el contrario, en muchas de las regiones orientales rusas, la tasa de mortalidad como porcentaje de la población es “30, 40 veces más alta que en Moscú”.

El reporte señaló que a menudo, las minorías étnicas sufren el mayor golpe. En la región sureña de Astracán, por ejemplo, en torno al “75% de las bajas proceden de las poblaciones minoritarias kazaja y tártara”.

Las crecientes bajas rusas se reflejan en una pérdida del control del gobierno sobre la cobertura informativa del país, apuntó el ISW. El centro de estudios dijo que la vocera del Ministerio ruso de Exteriores, María Zajárova, había confirmado “divisiones en el círculo interno del Kremlin” y que el Kremlin había cedido en la práctica el control sobre el espacio informativo del país, que Putin no había podido recuperar con rapidez.

El ISW describió los comentarios de Zajárova, en un foro en Moscú sobre “los aspectos prácticos y tecnológicos de la información y la guerra cognitiva en las realidades modernas”, como “destacables” y en línea con la estimación anterior del centro de estudios sobre el “deterioro del régimen del Kremlin y la dinámica de control del espacio informativo”.

En un comunicado separado, Zajárova dijo el domingo que la próxima ronda de negociaciones sobre la extensión del acuerdo de comercio de granos del Mar Negro se llevará a cabo el lunes en Ginebra. Se espera que una delegación rusa se reúna con altos funcionarios de la ONU. El acuerdo actual expirará el 18 de marzo.

El acuerdo de tiempos de guerra que desbloqueó los envíos de granos de Ucrania y ayudó a moderar el aumento de los precios mundiales de los alimentos se prorrogó por última vez por cuatro meses en noviembre.

El pacto, que Ucrania y Rusia firmaron en acuerdos separados con Naciones Unidas y Turquía el 22 de julio, estableció un corredor de navegación seguro en el Mar Negro y procedimientos de inspección para abordar las preocupaciones de que los buques de carga puedan llevar armas o lanzar ataques.

Ucrania y Rusia son proveedores mundiales clave de trigo, cebada, aceite de girasol y otros alimentos para países de África, Medio Oriente y partes de Asia, donde millones de personas empobrecidas carecen de alimentos suficientes. Rusia también era el principal exportador mundial de fertilizantes antes de la guerra.

La pérdida de esos suministros luego de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022 causó un alza de precios de los alimentos a nivel mundial y avivó las preocupaciones sobre una crisis de hambre en los países más pobres.

Zelenskyy dijo el domingo que confirió póstumamente el título nacional más alto, Héroe de Ucrania, a un soldado que se cree que fue asesinado por personas de habla rusa. Zelenskyy lo identificó como Oleksandr Matsiyevsky, aunque el ejército ucraniano previamente le dio un nombre diferente al soldado a la espera de la confirmación oficial.