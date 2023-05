Click to copy

Sports Reporter based in Phoenix

Suns no cumplen con las expectativas y quedan eliminados

PHOENIX (AP) — Los Suns de Phoenix pusieron todas las cartas sobre la mesa en el límite de canjes, haciendo explotar la base de su plantilla para agregar a Kevin Durant intentando poner fin a la sequía de 55 años sin un título.

No sucedió.

Ahora parece que esas grandes oportunidades están cada vez más lejos tras una humillante eliminación en la postemporada.

Phoenix quedó fuera de los playoffs tras perder en el juego 6 de las semifinales de la Conferencia Oeste por 125-100 ante los Nuggets de Denver. Los Suns llegaron a estar abajo por 30 unidades al medio tiempo en casa una temporada después de que fueron eliminados de forma similar por los Mavericks.

“Cuando se trata de frenar de golpe, es como si todos volaran para todos lados e intentas entender qué acaba de suceder”, dijo el entrenador Monty Williams. “Es un freno que no esperabas”.

El nuevo dueño de los Suns Matt Ishbia inicia su primer receso de campaña y aún está por ver que tan agresivamente intentará cambiar la plantilla. Se cree que el tres veces estelar Devin Booker y Durant, estén de vuelta.

El resto del equipo está en veremos.

La mayor incógnita es alrededor del base Chris Paul y la exprimera selección Deandre Ayon, quienes estuvieron en la lista de lesionados al final de la serie. También está por verse si Williams —quien fue el Entrenador del Año en el 2022— regresará.

Paul, de 38 años, se mantuvo sólido en la cancha, pero su cuerpo volvió a fallar en la postemporada y se perdió los últimos cuatro encuentros con una tensión en la ingle izquierda. Aún tiene contrato para el próximo año.

Ayton se vio ineficiente en la serie ante Denver, promediando 10,8 puntos y 8,2 rebotes, por debajo de su promedio de temporada y carrera.

FUTURO DE WILLIAMS

Williams es altamente respetado en la organización. Pero más importante, Booker siempre ha sido un fan.

Pero ningún puesto de entrenador está a salvo en la NBA y los campeones Mike Budenholzer (Milwaukee) y Nick Nurse (Toronto) ya no tienen trabajo.

El viernes Williams sonó como un hombre que quiere volver, pero no está seguro sobre su futuro.

“Siempre he sentido que tengo una labor que hacer y no preocuparme”, admitió. “Desde mi perspectiva, haces lo mejor que puedes y si las cosas no resultan como querías puedes dormir en paz por que hiciste lo mejor”.

AYTON NO LLEGÓ

Los Suns firmaron a Ayton por cuatro años y 133 millones de dólares la pasada pretemporada e igualaron la oferta de los Pacers de Indiana por el agente libre con restricciones.

El pívot tuvo momentos en los que cumplió con su contrato, pero su fallas en la serie ante Denver podría llevar a un cambio de escenario, incluso cuando él dice que estaría feliz de seguir.