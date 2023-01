Donan millones a la colecta de juguetes de Hamlin

ARCHIVO- Foto del 22 de diciembre del 2022, el defensive back de Pittsburgh Damar Hamlin posa con un niño tras la colecta de juguetes en el Kelly and Nina's Daycare Center en McKees Rocks, Pennsylvania. El martes 3 de enero del 2022, la página de GoFundMe de la donación supera los 4,4 millones de dólares en 17 horas. FILE - Pittsburgh NCAA college football defensive back Damar Hamlin poses for a photo with Bryce Williams, 3, of McKees Rocks, Pa., after the youngster picked out. (Matt Freed/Pittsburgh Post-Gazette via AP, Archivo)