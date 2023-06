Click to copy

The Cure y Blur al Corona Capital

ARCHIVO - Robert Smith, de The Cure, llega a la ceremonia de incorporación al Salón de la Fama del Rock & Roll en Barclays Center el 29 de marzo de 2019 en Nueva York. The Cure es una de las bandas que encabezan el cartel del festival Corona Capital que se realizará del 17 al 19 de noviembre de 2023 en la Ciudad de México. (Foto Evan Agostini/Invision/AP)

La espera terminó y el lunes se dio a conocer el cartel del festival Corona Capital 2023 encabezado por The Cure, Blur, The Chemical Brothers, Alanis Morrissette, Thirty Seconds to Mars y Pet Shop Boys.

Pulp, Arcade Fire y The Black Keys son otros de los artistas más esperados para el festival que este año cumple su decimotercera edición. The Hives, Jungle, Kasabian, Kim Petras, Metronomy, Parcels, Arlo Parks, Ladytron y Noel Gallagher’s High Flying Birds también se darán cita en el festival que se realizará del 17 al 19 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

La preventa de boletos inicia el viernes. En sus últimas ediciones el festival ha atraído a unos 85.000 asistentes por día.

El cartel está complementado con artistas como Roosevelt, Parcels, Hot Chip, The Lumineers y Phoenix, entre otros.

Por segundo año consecutivo se realizará a lo largo de tres días.