Liverpool humilla al Man United con goleada 7-0

LIVERPOOL, Inglaterra (AP) — Liverpool le bajó los humos al Manchester United al endosarle el domingo una goleada 7-0 en la Liga Premier.

Darwin Núñez, Cody Gakpo y Mohamed Salah rubricaron dobletes y Roberto Firmino marcó el último tanto de una noche memorable en Anfield. Seis de los goles fueron anotados durante una verdadera exhibición de pegada en el segundo tiempo.

Liverpool sacó provecho de las derrotas de Newcastle y Tottenham el sábado para recuperar terreno en la pugna por la clasificación a la próxima Liga de Campeones.

“Hace unos meses todo el mundo se creía que era un buen momento para enfrentar a Liverpool. No se decía en voz alta pero todo el mundo lo pensaba porque sentían que estábamos sufriendo mucho”, dijo el técnico de Liverpool Jürgen Klopp. “Pero ahora mismo estamos recuperando nuestra mejor versión. Es importante que todos sepan que seguimos aquí y que aún estamos vivos”

Para el United, el resultado fue una pesadilla para Erik ten Hag al romperse la buena dinámica en el club.

Fue la peor derrota de ten Hag como técnico del United, una semana después de consagrarse campeón de la Copa de la Liga. El United comprometió sobre manera sus pretensiones de luchar por el título de la liga. También están en carrera en la Liga Europa y la Copa FA.

Gakpo abrió el marcador a los 43 minutos luego que Bruno Fernandes y Marcus Rashford desperdiciaron ocasiones para adelantar al United.

El uruguayo Núñez perforó las redes a los 47 y Gakpo hizo el tercero a los 50.

Con el United desesperado por enchufarse otra vez en el partido, el Liverpool fue despiadado.

Salah puso el 4-0 a los 66 y Núñez volvió a anotar a los 75.

El 6-0 fue obra de Salah a los 83 y el brasileño Firmino salió de la banca para redondear la goleada a los 88.

“Ha sido uno de nuestros mejores partidos en mucho tiempo”, dijo Klopp. “Nadie había dudado del impacto de Darwin. Cody juega en la zona más difícil del campo y Mo es Mo”.

Salah llegó a los 129 goles con Liverpool y dejó atrás a Robbie como máximo anotador del club en la Premier.

Con la cuarta plaza en la mira, la afición de Liverpool podría ilusionarse con una remontada en la eliminatoria de octavos de final de la ‘Champions’ contra el Real Madrid este mes.

Si bien el Madrid ganó 5-2 en Anfield, el despliegue ante el United hace pensar a Liverpool que todo es posible.

Al quedar 14 puntos detrás del líder Arsenal, ten Hag no ocultó su frustración tras el fiasco en Anfield.

“Esto no ha sido profesional”, dijo. “Estoy realmente decepcionado y molesto. Le hemos fallado a nuestros aficionados. Esto es intolerable”.

NOTTINGHAM SALVA EMPATE

Brennan Johnson firmó un doblete y Nottingham Forest rescató el empate 2-2 ante el visitante Everton.

Los de casa remontaron dos veces para la repartición de puntos. Johnson ha anotado cinco goles en sus últimos siete partidos en la liga.

Las anotaciones de Demarai Gray y Abdoulaye Doucoure en el primer tiempo parecían encaminar a Everton a su tercera victoria en seis jornadas bajo la dirección del técnico Sean Dyche. Pero Johnson replicó para el empate en el duelo entre dos equipos que luchan por la permanencia.

El resultado impidió a Everton salir de la zona de descenso.