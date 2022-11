Favre pide que lo remuevan de la demanda de Mississippi

Click to copy

JACKSON, Mississippi, EE.UU. (AP) — El retirado quarterback de la NFL Brett Favre pidió que lo removieran de la demanda que presentó el estado de Mississippi que busca recuperar millones de dólares de recursos asistencia social que fueron malgastados y que estaban destinados a la gente más pobre de Estados Unidos.

El abogado de Favre presentó los documentos el lunes diciendo que el Departamento de Servicios Sociales de Mississippi “infundada e irresponsablemente busca culpar a Favre de su sumamente inapropiado manejo del fondo de asistencia social y sus propios errores para monitorear y auditar apropiadamente” como utilizaron las organizaciones el dinero.

“Incluir a Favre en la demanda ha tenido el efecto previsto —de atraer la atención de la prensa nacional al caso”, indicó el abogado de Favre Eric D. Herschmann, en la querella que presentó en la Corte de Circuito del Condado Hinds.

No quedó inmediatamente claro cuándo podría considerar la juez de circuito del Condado Hinds Faye Peterson la petición.

Favre no enfrenta cargos criminales. El exjugador se entre las tres docenas de personas y empresas que son demandadas por el Departamento de Servicios Sociales de Mississippi y que busca recuperar una porción del dinero malgastado en el mayor caso de corrupción del estado.

El departamento presentó la demanda en mayo asegurando que los acusados “malgastaron” más de 20 millones de dólares del programa contra la pobreza de asistencia temporal a familias necesitadas.

Favre creció en Mississippi y jugó para la Universidad del Sur de Mississippi antes de iniciar su larga carrera con los Packers de Green Bay, ganando el Super Bowl XXXI. Lo canjearon en el 2008 a los Jets de Nueva York antes de disputar sus dos últimas temporadas con los Vikings de Minnesota.

Favre regresó 1,1 millones de dólares que recibió por honorarios por conferencias en el Centro Educativo Comunitario de Mississippi, un grupo sin fines de lucro que gastó el dinero del programa con la aprobación del Departamento de Servicios Sociales. Pero el auditor Shad White indicó el lunes que Fabre debe 228.000 dólares en intereses.

La oficina de White investiga los gastos del programa de ayuda. En respuesta a la petición de desestimación de la demanda que presentó Favre el lunes, White le dijo a The Associated Press que: “Todos los interesados en el caso civil son libres de presentar los argumentos que deseen y no voy a comentar sobre eso. El casos seguirá en el sistema judicial y el juez determinará quién debe pagar”.