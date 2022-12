Fuente AP: Tobillo de Correa es motivo de charlas con Mets

NUEVA YORK (AP) — Los Mets de Nueva York y el agente de Carlos Correa sostienen conversaciones sobre la condición física del jugador de cuadro, días después de que algunas preocupaciones similares de los Gigantes de San Francisco llevaron a que se cayera su acuerdo con el astro boricua.

Los Mets no han firmado el contrato por 12 años y 315 millones de dólares que pactaron a inicios de la semana. La lesión de tobillo de Correa y la cirugía han sido objeto de discusiones, dijo una persona con conocimiento de la negociación, que habló con The Associated Press en condición de anonimato, debido a que no han sido anunciado detalles. La discusión fue reportada en primera instancia por The Athletic.

Correa y los Mets llegaron a un acuerdo el miércoles después de que los Gigantes no siguieron adelante con el proceso para finalizar un contrato por 350 millones y 13 años, debido a preocupaciones con la lesión, dijeron personas con conocimiento de esa negociación.

Los Gigantes tenían programada una conferencia de prensa el martes para anunciar el contrato. Esa mañana decidieron cancelarla. El agente de Correa, Scott Boras, negoció entonces el acuerdo con los Mets.

El dueño del equipo de Nueva York, Steve Cohen, confirmó que el acuerdo dependía de una revisión física exitosa, de acuerdo con comentarios al New York Post.

El jueves, después de la conferencia de prensa de Carlos Rodón en Yankee Stadium, Boras dijo que Correa estaba realizando su revisión física ese día con los Mets.