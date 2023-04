Rosalía culmina “Motomami World Tour” en el Zócalo de México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Rosalía culminó su “Motomami World Tour” ante un Zócalo repleto para su concierto gratuito en la principal plaza de México.

Rosalía ha ido multiplicando a su público en el país en el último año, comenzó en agosto del año pasado con un par de conciertos en el Auditorio Nacional, con capacidad para 10.000 asistentes. A esto le siguió una presentación a comienzos de abril como acto principal del festival Axe Ceremonia para el que se dieron cita 45.000 personas y el viernes por la noche llenó el Zócalo con 160.000 fans, según cifras del gobierno de la ciudad que organizó el evento. El Zócalo representó para Rosalía su más grande concierto hasta la fecha.

Desde el miércoles había personas acampando para ser los primeros en ingresar a la plaza y se vivió drama cuando las autoridades los cambiaron de sitio para limpiar las aceras, provocando incertidumbre. También hubo una manifestación de jóvenes que reclamaban al gobierno capitalino por los recientes accidentes en el metro de la ciudad, que desde el derrumbe de un tramo de la línea 12, por el que murieron 27 personas en 2021, ha sumado choques, incendios, inundaciones y demás desperfectos.

Pero finalmente la emoción explotó cuando Rosalía salió al escenario con ropa entallada negra sobre la cual llevaba un corsé escarlata con flores repujadas y botas a juego. Eran casi las 8:30 de la noche y abrió su concierto con “Saoko”. Rosalía presentó una versión masiva (con un ritmo sin cesar y sin mucho parloteo) pero fiel del espectáculo con el que ha recorrido Europa y el continente americano, de Canadá a Argentina, incluyendo su reciente presentación en el festival Coachella de California, en una de las giras más lucrativas del mundo, según la publicación especializada Pollstar.

“Vi que estabais con muchas ganas, gracias por acampar aquí. Así que para todos vosotros y todos los que estáis en las calles, por todas las calles que sé que está bien lleno, que no los veo pero os siento, esta es para vosotros”, dijo Rosalía antes de interpretar “Beso”, tema que interpreta con su prometido Rauw Alejandro, al igual que “Vampiros”, otra de las canciones de la velada.

“México, mira que esta plaza ya era bonita, pero con todos vosotros aquí ya me terminó de enamorar, porque realmente esta ciudad es preciosa. Muchas gracias de corazón, estoy feliz de cataros”, dijo al comienzo del concierto que duró alrededor de una hora en el que también interpretó temas como “Bizcochito”, “Hentai”, “Bulerías”, “Despechá” y “Malamente”.

Con tres álbumes que incluyen “Los Ángeles”, “El mal querer” y “Motomami”, Rosalía, nacida en Cataluña en 1992, ha sido galardonada con dos Grammy y ocho Latin Grammy.

“Quiero que sepas que estoy muy agradecida del cariño que me habéis dado desde el inicio de mi carrera y que sepáis que hay mucha inspiración, desde hace muchos años yo me acuerdo que estudié canciones como ‘La llorona’, a ver si cojo el tono”, dijo antes de interpretar a capela los primeros versos del tema clásico regional mexicano: “No sé qué tienen las flores, Llorona/Las flores del Campo Santo/Que cuando las mueve el viento, Llorona/Parece que están llorando”.

El público la correspondió gritando “¡Rosalía hermana ya eres mexicana!”.

También se dio tiempo para entonar temas de otros artistas y colaboraciones que ha hecho: “Con altura” que canta con J Balvin, “La combi Versace” y “Linda” que lanzó con Tokischa, “La Fama” que interpreta con The Weeknd y “Blinding Lights” de ese astro canadiense, así como “Héroe” de Enrique Iglesias para la que los fans encendieron las luces de sus celulares.

Rosalía dijo que de tanto bailar le estaba dando hambre y se le antojaban “unos taquitos” o un aguachile, un platillo picante de mariscos crudos, frutas y verduras, que le gustó tanto, que hace unos días le había pedido a sus fans que le mandaran la receta.

“Me mandasteis tantas recetas que no sabía cuál escoger ... así que terminé haciendo un mix de todas y no sé ni como me quedó, pero no desisto, lo voy a perfeccionar y ojalá lo aprenda a hacer tan rico como el que yo probé aquí”, dijo.

Rosalía se sumó con su concierto en el Zócalo a una lista de artistas distinguidos que se han presentado en la plaza, la cual que incluye a Paul McCartney, Justin Bieber, los Tigres del Norte, Grupo Firme, Lila Downs y Julieta Venegas.