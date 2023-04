Sentencian a fundador de campaña de muro fronterizo privado

Click to copy

Click to copy

Brian Kolfage sale de la corte después de ser sentenciado por defraudar a donantes de la campaña "We Build the Wall" (Nosotros construimos el muro), el miércoles 26 de abril de 2023, en Nueva York. (AP Foto/John Minchillo)

Brian Kolfage sale de la corte después de ser sentenciado por defraudar a donantes de la campaña "We Build the Wall" (Nosotros construimos el muro), el miércoles 26 de abril de 2023, en Nueva York. (AP Foto/John Minchillo)

NUEVA YORK (AP) — El cofundador de un grupo de recaudación de fondos vinculado con Steve Bannon que prometió ayudar a Donald Trump a construir un muro a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos fue sentenciado el miércoles a cuatro años y tres meses en prisión por robar cientos de miles de dólares de los donantes.

Brian Kolfage, un condecorado veterano de la Fuerza Aérea que perdió ambas piernas y un brazo durante la guerra en Irak, se había declarado culpable por su participación en el desvío de donativos de la campaña We Build the Wall (Nosotros construimos el muro).

Un coacusado que también se había declarado culpable, el financiero Andrew Badolato, fue sentenciado a tres años de cárcel por su participación en la trama. Un tercer hombre involucrado en el desvío de fondos del proyecto, el empresario de Colorado Tim Shea, será sentenciado en junio.

Además, se les ordenó a Kolfage y Badolato pagar 25 millones de dólares para restituir a las víctimas.

Bannon, el exasesor político de Trump, estuvo ausente del caso. En un principio fue arrestado a bordo de un yate de lujo y enfrentó cargos federales por fraude junto con otros acusados, pero Trump lo indultó durante sus últimas horas en la presidencia.

El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, presentó el año pasado nuevos cargos estatales en contra de Bannon, quien está esperando la fecha de su juicio. Los indultos presidenciales sólo aplican a delitos federales y no estatales. Bannon ha dicho que el caso es “absurdo”.

Trump no indultó a Kolfage, Badolato ni Shea, dejándolos ante la posibilidad de pasar años tras las rejas.

Los fiscales señalaron que el plan fue obra de Kolfage, quien fue el rostro público de una campaña que recaudó más de 25 millones de dólares de donantes de todo el país. Aseguró en reiteradas ocasiones al público que él no se quedaría “con un solo centavo” de la campaña.

A medida que llegaba el dinero para la causa, Kolfage y su socio Shea recurrieron a Bannon y Badolato para obtener ayuda para la creación de la organización sin fines de lucro We Build the Wall, Inc. Entonces, los cuatro acusados tomaron medidas para desviar los fondos para su beneficio personal, señalaron los fiscales.

Un abogado de Badolato, Kelly Kramer, se refirió a Bannon como “el líder y principal beneficiario” del plan, señalando que su propio cliente recibió un pago mucho menor que el de su indultado colaborador.

Aunque los fiscales reconocieron que Badolato fue el que menos beneficios económicos obtuvo de los cuatro acusados, lo describieron como el “vínculo” entre Kolfage y Bannon que ayudó a dirigir los pagos entre las dos partes.

Kolfage, de 41 años, dijo a la jueza Analisa Torres que estaba “arrepentido, asqueado y humillado”. Añadió que no previó la magnitud de los donativos que recibirían para la causa y pronto comenzó a distanciarse de su objetivo inicial, el cual —dijo— era “poner bajo los reflectores al fallido sistema migratorio del país”.

“Prometí que no me iba a beneficiar personalmente y rompí esa promesa”, comentó.

Torres señaló que los acusados no sólo engañaron a sus donantes, sino que también fueron parte de un “efecto paralizante en la participación cívica” al ensuciar la reputación de las recaudaciones de fondos con fines políticos.

“Los defraudadores responsables de We Build the Wall perjudicaron a la clase política”, subrayó.

Kolfage recibió más de 350.000 dólares de los fondos de los donantes, los cuales usó para gastos personales como pagos para un bote, una camioneta de lujo y una cirugía cosmética, señalaron los fiscales en un documento presentado ante la corte.

Bannon fue acusado de recibir más de un millón de dólares a través de otra organización sin fines de lucro, y posteriormente pagarle en secreto parte de ese dinero a Kolfage.

Badolato, de 58 años, y Shea, también robaron cientos de miles de dólares de las recaudaciones de fondos, añadieron los fiscales.

Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Kolfage y Badolato accedieron a no apelar una sentencia dentro del rango acordado: de cuatro a cinco años para Kolfage, y de tres y medio a cuatro años para Badolato.

Un abogado de Kolfage argumentó previamente que su cliente no debería ir a prisión debido a la falta de antecedentes penales y a su severa discapacidad.

We Build the Wall construyó tramos de un muro fronterizo sobre terrenos privados, pero la organización ya desapareció.