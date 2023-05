Después de 21 estrenos mundiales, concluye el 76º Festival de Cine de Cannes

Harrison Ford posa para los fotógrafos al llegar al estreno de la película "Indiana Jones and the Dial of Destiny" en el 76º festival internacional de cine de Cannes, Francia, el jueves 18 de mayo de 2023. (Foto de Vianney Le Caer/Invision/ PA)

Harrison Ford posa para los fotógrafos al llegar al estreno de la película "Indiana Jones and the Dial of Destiny" en el 76º festival internacional de cine de Cannes, Francia, el jueves 18 de mayo de 2023. (Foto de Vianney Le Caer/Invision/ PA)

Después de 21 estrenos mundiales, casi dos semanas de desfiles de alfombra roja y cientos de miles de flashes de cámaras, el 76º Festival de Cine de Cannes concluye el sábado con la presentación de su principal premio, la Palma de Oro.

Uno de los premios más cotizados del cine será decidido por el jurado de este año, presidido por el dos veces ganador de la Palma de Oro, Ruben Östlund, el director sueco. La breve ceremonia precederá a la película de la noche de clausura del festival, la animación de Pixar, “Elemental”.

Cualquiera de las 21 películas que se presentaron en la competencia principal de Cannes puede ganar la Palma de Oro. Entre las favoritas de este año se encuentran “The Zone of Interest” de Jonathan Glazer, una escalofriante adaptación de Martin Amis sobre una familia alemana que vive al lado de Auschwitz; “Fallen Leaves”, el romance inexpresivo del cineasta danés Aki Kaurismäki; y “Anatomy of a Fall”, el retorcido drama judicial de los Alpes franceses de Justine Triet.

Dos de ellas, “Anatomy of a Fall” y “The Zone of Interest”, están protagonizadas por la actriz alemana Sandra Hüller, una posible candidata a mejor actriz.

La sección Un Certain Regard del festival entregó sus premios el viernes, otorgando el primer premio a la ópera prima de Molly Manning Walker, “How to Have Sex”.

La ceremonia del sábado cierra una edición de Cannes a la que no le ha faltado espectáculo, estrellas ni polémica.

Los estrenos de mayor potencia salieron de competición. Martin Scorsese debutó con su epopeya de asesinatos de Osage “Killers of the Flower Moon”, una visión expansiva de la explotación estadounidense protagonizada por Leonardo DiCaprio y Lily Gladstone. “Indiana Jones and the Dial of Destiny”, la despedida de Harrison Ford, se lanzó con un tributo a Ford. Y Wes Anderson estrenó “Asteroid City”.

El festival abrió con una nota de controversia. “Jeanne du Barry”, un drama de época coprotagonizado por Johnny Depp como Louis XV, se presentó como la película de la noche de apertura. El estreno marcó la aparición de más alto perfil de Depp desde la conclusión de su explosivo juicio el año pasado con su exesposa Amber Heard.

La selección de “Jeanne du Barry” se sumó a las críticas a Cannes por ser demasiado hospitalario con los hombres acusados de comportamiento abusivo.

Cannes, que requiere que las películas en competencia cumplan con las estrictas reglas de exhibición cinematográfica de Francia, ha permanecido en un callejón sin salida con Netflix en los últimos años. Sin embargo, curiosamente, un lanzamiento de Netflix podría ganar la Palma de Oro. Después de que “May December” de Todd Haynes, protagonizada por Natalie Portman y Julianne Moore, se estrenara en competencia, Netflix la adquirió para su distribución en América del Norte por 11 millones de dólares.