Escuela de Virginia revisó mochila de niño que portaba arma

Residentes de Newport News realizan una vigilia para Abby Zwerner, maestra de primer grado de la primaria Richneck, en el edificio administrativo de la escuela, en Newport News, Virginia, el lunes 9 de enero de 2023. (AP Foto/John C. Clark)

RICHMOND, Virginia, EE.UU. (AP) — Los administradores de la escuela de Virginia donde un niño de primer grado baleó a su maestra la semana pasada sabían que el niño quizá tenía un arma de fuego en su poder antes del incidente, pero no encontraron la pistola calibre nueve milímetros que el menor llevó a su salón de clases pese a haber registrado su mochila, reveló el superintendente del sistema escolar.

La policía señaló el viernes que no fue informada sobre el hecho antes que ocurriera el incidente. Kelly King, una portavoz del Departamento de Policía de Newport News, dijo a The Associated Press que, tiempo después que el niño baleara a la maestra, la policía se enteró por medio de su investigación que un empleado de la escuela fue notificado sobre la posibilidad de que hubiera un arma de fuego en la escuela primaria Richneck antes del incidente del 6 de enero.

“El Departamento de Policía de Newport News no fue notificado de esta información antes del incidente”, escribió King en un email.

Michelle Price, una vocera del distrito escolar de Newport News, se negó a comentar sobre la afirmación de la policía. Explicó que, por lo general, cuando las autoridades escolares reciben información sobre la posibilidad de que haya un arma u otro objeto de contrabando en una escuela, si el dato incluye información específica sobre un estudiante o un salón de clases en particular, “ahí es donde comienza la búsqueda”.

“No puedo comentar si se debieron realizar otras búsquedas, excepto por el hecho de que el superintendente compartió que se registró la mochila del estudiante y nada se encontró en ese momento”, afirmó Price a The Associated Press.

Durante una reunión en línea con padres de familia el jueves por la noche, el superintendente George Parker dijo que al menos un funcionario escolar fue notificado sobre el arma antes que el niño de seis años le disparara a su profesora en la escuela primaria Richneck, en Newport News.

WAVY-TV fue el primer medio en reportar los comentarios de Parker. La reunión en línea fue sólo para padres de alumnos, pero WAVY-TV reportó que la estación obtuvo acceso a la reunión a través de un padre. El viernes, Price confirmó las afirmaciones del superintendente.

El jefe de policía Steve Drew había señalado anteriormente que el niño llevó el arma de fuego a la escuela en su mochila el día del tiroteo.

Price afirmó que a ella no se le ha dicho dónde creen las autoridades escolares que estaba el arma cuando la mochila del niño fue registrada.

“Eso probablemente forme parte de nuestra investigación interna y de la pesquisa policial, pero nada al respecto se ha hecho público”, sostuvo Price a The Associated Press.

La portavoz del distrito escolar se negó a responder cuando se le preguntó quién reportó que el niño podría tener un arma y si las autoridades de la primaria deberían haber tomado medidas adicionales luego que no se halló el arma en su mochila.

La maestra Abigail Zwerner, de 25 años, recibió un disparo en el pecho y sufrió lesiones que en un principio se consideraron que ponían en peligro su vida. Sin embargo, su condición ha mejorado y los reportes indican que se encuentra en condición estable en un hospital.

El jueves por la mañana, la presidenta de la Junta Escolar de Newport News, Lisa Surles-Law, informó que el distrito instalará detectores de metales en todas las escuelas, comenzando con Richneck.

El disparo del 6 de enero ocurrió cuando Zwerner estaba dando su clase. Las autoridades afirman que no hubo advertencia ni forcejeo antes que el menor apuntara el arma hacia la maestra.

El jefe policial describió el ataque como intencional. Un juez determinará qué sigue para el niño, quien se encuentra detenido en unas instalaciones médicas por una orden de custodia de emergencia.

Drew detalló que el menor disparó el arma de su madre, que había sido comprada legalmente. Se desconoce cómo obtuvo el niño acceso al arma. Una ley de Virginia considera un delito menor el dejar un arma de fuego cargada en un lugar donde la pueda tomar una persona menor de 14 años.

El periodista de The Associated Press Matthew Barakat en Falls Church, Virginia, contribuyó a este despacho.