EEUU regresa al horario de verano este fin de semana

Click to copy

Click to copy

WASHINGTON (AP) — La hora estándar finaliza este fin de semana en la mayor parte de Estados Unidos. La transición oficial al horario de verano se producirá el domingo a las 2 de la mañana, cuando los relojes avanzarán una hora.

A partir de ese momento, la diferencia de la hora del Este con la del meridiano de Greenwich (GMT) pasará de las actuales cinco horas a cuatro. Eso significa para los estadounidenses que perderán una hora de sueño esa noche, pero ganarán una hora más de luz en los siguientes meses.

La primavera comienza el 20 de marzo en el hemisferio norte. Hasta las 2 de la mañana del 5 de noviembre, el sol saldrá una hora más tarde que durante el horario estándar, pero la luz diurna se prolongará hasta más avanzada la tarde.

En Estados Unidos conviene adelantar los relojes una hora el sábado antes de irse a dormir.

No habrá cambio de hora en Hawai, la mayor parte de Arizona, Puerto Rico, las Islas Vírgenes Estadounidenses, Samoa Estadounidense, Guam y las Marianas del Norte.

ADVERTISEMENT

Una encuesta realizada en octubre de 2021 halló que la mayoría de los estadounidenses quieren evitar el cambio de hora, pero no hay consenso sobre cuál debería ser la hora oficial durante todo el año.

El sondeo de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research halló que solo el 25% de los encuestados estaba a favor del cambio bianual. El 43% dijo que prefería la hora estándar todo el año, y el 32% dijo que prefería la hora de verano los 365 días.