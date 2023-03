Ke Huy Quan gana el Oscar como mejor actor de reparto

Click to copy

Ke Huy Quan besa el Oscar que ganó como mejor actor de reparto por “Everything Everywhere All at Once” (“Todo en todas partes al mismo tiempo”), el 12 de marzo de 2023 en el Dolby Theatre de Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)

LOS ÁNGELES (AP) — Ke Huy Quan prácticamente desapareció de Hollywood durante más de dos décadas, desalentado por la falta de trabajo ante la cámara para los asiático-estadounidenses. Pero el domingo regresó a lo grande y se llevó el Oscar de mejor actor de reparto.

Quan aceptó el trofeo por su papel en “Everything Everywhere All at Once” (“Todo en todas partes al mismo tiempo”), convirtiéndose en el segundo ganador asiático en la categoría de actor de reparto, después de Haing S. Ngor, quien obtuvo el Oscar por “The Killing Fields” (“Los gritos del silencio”) en 1984.

Cuando se anunció su nombre, Quan se puso de pie y abrazó a sus compañeras de elenco Michelle Yeoh y Jamie Lee Curtis, la segunda de las cuales ganó el Oscar a mejor actriz de reparto momentos después.

“Mi mamá tiene 84 años y está en casa mirando”, dijo Quan. “¡Mamá, acabo de ganar un Oscar!”.

Emocionado, Quan besó su estatuilla repetidamente y sollozó ante el micrófono en el escenario después de recibir una ovación de pie. La actriz de origen puertorriqueño Ariana DeBose, quien presentó el premio de Quan, estaba llorando a su lado en el escenario.

“Mi viaje comenzó en un barco. Pasé un año en un campo de refugiados y de alguna manera terminé aquí en el escenario más grande de Hollywood”, dijo. “Dicen que las historias como esta sólo ocurren en el cine. No puedo creer que esto esté pasando”, dijo Quan. “Este es el sueño americano”.

Quan llegó a los Oscar con enorme impulso, ganando todos los premios importantes a excepción del BAFTA de la Academia Británica de Cine. Quan se ganó el cariño tanto por sus discursos de aceptación como por su actuación ganadora. Usó su posición para animar a otros actores que batallan a que algún día también encontrarán el éxito.

El actor nacido en Vietnam, cuya familia emigró a California a fines de la década de 1970, llamó la atención por primera vez cuando era preadolescente en las películas enormemente populares de la década de 1980 “Temple of Doom” (“Indiana Jones y el templo maldito”) y “The Goonies”. Continuó con papeles en el programa de televisión “Head of the Class” y en la película “Encino Man” (protagonizada por el también nominado al Oscar, Brendan Fraser) a principios de la década de 1990 antes de entrar en su larga pausa actoral.