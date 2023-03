Muere Nicholas Lloyd Webber, hijo del famoso compositor

ARCHIVO - Andrew Lloyd Webber asiste a la gala de inaguración de la exposición "David Hockney: Bigger & Closer (not smaller & further away)" en Lightroom, Londres, el 21 de febrero de 2023. Nicholas Lloyd Webber, compositor nominado al Grammy, productor musical e hijo varon mayor de Andrew Lloyd Webber, falleció el 25 de marzo de 2023 en Inglaterra tras una larga batalla contra el cáncer gástrico y la neumonía. Tenía 43 años. (Suzan Moore/PA vía AP, archivo)