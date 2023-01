BC-HKO--Prep Boys Hockey Poll

The Associated Press polls for Minnesota boys high school hockey, provided by Let’s Play Hockey newspaper:

Class AA

TEAM WIN-LOSS-TIE LAST WEEK

1. Wayzata 12-1-1 1

2. Minnetonka 12-2-0 2

3. Maple Grove 12-2-1 3

4. Chanhassen 14-1-0 4

5. Edina 10-3-1 5

6. Cretin-Derham Hall 11-4-1 7

7. Rogers 9-2-3 9

8. Andover 10-5-1 6

9. Benilde-St Margaret’s 10-5-0 8

10. White Bear Lake 11-2-0 13

11. St. Thomas Academy 10-5-0 10

12. Lakeville South 7-3-1 11

13. Centennial 8-4-1 15

14. Eastview 9-5-0 14

15. Shakopee 9-4-0 20

16. Holy Family 9-5-0 19

17. Stillwater 8-4-1 12

18. Champlin Park 10-4-0 16

19. Duluth East 8-6-1 17

20. (T) Grand Rapids/Greenway 10-5-0 NR

20. (T) Moorhead 7-7-0 18

Other schools receiving votes:

Roseville, Roseau, Gentry Academy, Eden Prairie, Prior Lake, Shakopee, Hill-Murray, Rosemount, Blake, Lakeville North, Hastings, Woodbury, Holy Angels.

Class A

TEAM WIN-LOSS-TIE LAST WEEK

1. Warroad 14-0-0 1

2. Hermantown 10-1-1 2

3. Orono 11-2-0 3

4. Mahtomedi 10-3-0 4

5. East Grand Forks 8-6-0 6

6. Northfield 10-4-0 5

7. Fergus Falls 8-3-1 11

8. Detroit Lakes 9-4-1 12

9. Delano 8-6-0 8

10. Litchfield/Dassel-Cokato 10-3-2 9

11. Hibbing/Chisholm 10-4-1 14

12. Two Rivers 12-3-1 13

13. New Ulm 11-1-1 10

14. Duluth Denfeld 10-5-1 15

15. Albert Lea 11-3-0 16

16. Rock Ridge 9-4-1 18

17. Providence Academy 7-7-0 7

18. St. Cloud Cathedral 7-6-0 20

19. New Prague 8-5-0 19

20. Wadena-Deer Creek 8-3-0 18

Other teams receiving votes:

Kittson County Central, Mankato East/Loyola, Minneapolis, Monticello, Little Falls, Thief River Falls.