AP Explica: DiCaprio testifica en juicio de rapero de Fugees

1 of 3

ARCHIVO - Leonardo DiCaprio en el estreno mundial de "Don't Look Up" en Jazz at Lincoln Center el 5 de diciembre de 2021 en Nueva York. DiCaprio testificó el 3 de abril de 2023 en el juicio del ex integrante de The Fugees Prakazrel "Pras" Michel, quien está acusado de asociación delictuosa para dirigir dinero de un fondo estatal de Malasia a la campaña de reelección de Barack Obama de 2012 a través de presta nombres. (Foto Evan Agostini/Invision/AP, archivo).