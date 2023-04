Asociación Médica de EEUU tendrá un líder abiertamente gay

CHICAGO (AP) — La primera persona abiertamente gay en liderar la Asociación Médica Estadounidense (AMA) toma las riendas en un momento complicado para la atención médica en el país.

Los pacientes transgénero y aquellos que buscan servicios de aborto enfrentan restricciones en muchos lugares. El juicio de los médicos está siendo anulado por las leyes estatales. La desinformación es rampante. Y la nación no ha terminado con el COVID-19.

Desde que el doctor Jesse Ehrenfeld llegó a la AMA hace dos décadas como un joven médico residente, el grupo de médicos más grande del país ha tratado de deshacerse de su imagen de ser una asociación comercial conservadora y egoísta. Si bien las cuestiones salariales de sus profesionales siguen siendo un gran foco de atención, la AMA también es una poderosa fuerza de cabildeo para varios temas de salud pública.

Hace dos años, la AMA se ganó elogios generalizados por anunciar un plan para desmantelar el racismo estructural dentro de sus filas y del sistema médico estadounidense. Ha adoptado políticas que enfatizan la equidad en la salud y la inclusión, y no ha quedado libre de críticas por esto.

A los 44 años, Ehrenfeld, anestesiólogo, veterano de combate de la Marina y padre de dos niños pequeños, estará entre los presidentes más jóvenes de la AMA cuando comience su periodo de un año el 13 de junio.

Al ser entrevistado por The Associated Press acerca de cómo su elección beneficiará a la comunidad LGBTQ, dijo que “aunque no me postulé como un hombre gay, es parte de mi identidad. Y la gente lo sabe”.

“La representación y la visibilidad son muy importantes. No puedo decirles la cantidad de correos electrónicos, cartas, llamadas telefónicas, mensajes de texto que recibí cuando me eligieron para este cargo de personas de todo el mundo que vieron esto como un momento importante, un reconocimiento importante de lo que la inclusión y la igualdad pueden ser ayudar a promover la equidad en salud para todos”, agregó Ehrenfeld.

