La educación para actores de Wes Anderson, de “Rushmore” a “Asteroid City”

NUEVA YORK (AP) — Cuando Tony Revolori, entonces un joven de 17 años con poca experiencia en Hollywood, estaba comenzando a filmar “The Grand Budapest Hotel” (“El gran hotel Budapest”) de Wes Anderson, Jason Schwartzman lo llevó aparte para darle algunos consejos.

Nadie sabía mejor que Schwartzman lo que le esperaba a Revolori, que protagonizaba junto a Ralph Fiennes. Schwartzman era para entonces un miembro regular de la compañía de Anderson, pero también tenía 17 años cuando apareció por primera vez como Max Fischer en “Rushmore” de Anderson.

“Me miró y dijo: ‘Nada de esto tendrá sentido hasta que realmente lo hayas pasado’”, recuerda Revolori. “Tu vida no va a cambiar de ninguna manera y a la vez en todos los sentidos. Pero mientras mantengas a la gente a tu alrededor, estarás bien’”.

Mucho se ha hablado de los actores recurrentes de Anderson, como Bill Murray, Adrien Brody y Owen Wilson. Pero para muchos actores jóvenes, los platós de las películas de Anderson han sido su primer contacto real con la realización de películas, o, al menos, el estilo elegante del director.

Desde que “Rushmore” presentó a Schwartzman, las películas de Anderson han sido entornos enriquecedores, aunque surrealistas, para jóvenes intérpretes y un singular rito de iniciación. Las producciones de Anderson son atípicamente comunitarias, con banquetes nocturnos entre el elenco y el equipo, y un espíritu que puede parecerse a un campamento de verano. Para los actores jóvenes, puede ser una educación emocionante.

“Esta es una de las experiencias de aprendizaje más poderosas que he tenido”, dice Grace Edwards, una de las recién llegadas a la más reciente película de Anderson, “Asteroid City”.

Parte de la alegría de “Asteroid City” es ver generaciones sucesivas de actores de Anderson, incluyendo a Schwartzman, Revolori y una nueva cosecha de rostros jóvenes, reunidos como jugadores de un equipo de estrellas. Para Schwartzman, trae recuerdos de su audición para “Rushmore”, su primer contacto con la forma en que Anderson trata a los actores jóvenes. Al salir, el director le pidió su opinión sobre una prenda de vestuario.

“Mientras respondía, estaba pensando: ¿Por qué se siente tan extraño?”, dice Schwartzman. “Me di cuenta porque ningún adulto más que mi familia, a esa edad, me había hecho una pregunta y realmente había escuchado la respuesta. Me sentía en contacto con una persona de 27 años. Era un adulto, pero no”.

En los años transcurridos desde entonces, los jóvenes actores que aparecieron en las películas de Anderson, a menudo en papeles destacados, han tenido encuentros similares. Jake Ryan tenía solo siete años cuando interpretó a un hermano menor en “Moonrise Kingdom” (“Moonrise Kingdom. Un reino bajo la luna”) de 2012.

“No recuerdo mucho, pero recuerdo sentirme como en casa allí”, dice Ryan, que ahora tiene 19 años. “Se sentía muy acogedor”.

“Asteroid City” puede ser la película más multigeneracional de Anderson hasta el momento. La historia es un juego de cajas chinas, pero en el corazón de la película hay una ciudad ficticia del suroeste de Estados Unidos en 1955 donde un fotógrafo de guerra viudo llamado Augie Steenbeck (Schwartzman) llega con su inteligentísimo hijo Woodrow (Ryan, en su tercera película con Anderson) y sus hijas trillizas menores.

Les espera una visita con su abuelo (Tom Hanks), pero primero hay una convención de observadores de estrellas para conmemorar el impacto de un meteorito. La reunión también ha atraído a una renombrada estrella de cine (Scarlett Johansson) y su hija genio (Grace Edwards).

Los dolores, remordimientos y melancolías de los personajes adultos se mezclan con las experiencias más frescas, pero no menos complejas, de los adolescentes que prueban por primera vez el amor, la muerte y el compañerismo.

En las películas de Anderson, los personajes más jóvenes tienden a ser tan adultos, si no más, que los adultos. El Royal Tenenbaum de Gene Hackman o Fantastic Mr. Fox de George Clooney están lejos de ser modelos de madurez. “Moonrise Kingdom” fue protagonizada por Kara Hayward y Jared Gilman como un par de románticos fugitivos de 12 años que se balancean al ritmo de “Les Temps de l’Amour” de Françoise Hardy. El “chico del lobby” que interpreta Revolori, Zero, es el compañero del conserje de Fiennes, M. Gustave.

En “Rushmore”, Max de Schwartzman y Herman Blume de Bill Murray tienen décadas de diferencia, pero son rivales iguales en el amor y la venganza. Al comienzo del rodaje, Schwartzman le preguntó a Anderson por qué su personaje admiraba al de Murray.

“Y él dice: ‘Bueno, no creo que lo admire. Creo que está de acuerdo con él’”, recuerda Schwartzman. “Eso es lo divertido de estas películas. No son para niños, pero lo son, de una manera extraña. Es como si fueran para los niños cuando crecen”.

Cuando Edwards, de 18 años, hizo audición para “Asteroid City”, Anderson hizo que leyera primero “Moonrise Kingdom”, tanto el papel de Suzy de 12 años como el de su madre, interpretada por Frances McDormand. Una vez que obtuvo el papel, Anderson le entregó libros sobre Hollywood en la década de 1950 para leer y películas para ver.

“Vi algunas películas de Jodie Foster porque él pensó que el personaje era muy sensato y con una personalidad muy parecida a la de Jodie Foster”, dice Edwards. “Quería que tuviera una idea clara de cómo era ella en la pantalla”.

Revolori describe a Anderson como casi “un pseudo padre”. Después de que salió “Grand Budapest”, continuaron enviándose correos electrónicos regularmente. Revolori dependió del consejo de Anderson para continuar con su carrera.

“Creo que disfruta trabajar con artistas jóvenes y descubrir a alguien en quien ve talento y darles una oportunidad. Definitivamente estoy muy, muy agradecido por ello. Obviamente hizo mi carrera allí”, dice Revolori, riéndose.

“Alguien como Tony, y exactamente lo mismo para Jake y Grace, están tremendamente preparados”, dice el propio Anderson. “Pero también tienen mentes jóvenes. El tejido cerebral es más joven. Pueden recordar todo. Entonces su conocimiento del guion está tan listo y mejorado. Tienden a ser interesantes como animales. Nunca los hemos visto antes. Son gente nueva, joven y todavía se están formando”.

Los jóvenes actores de Anderson no siempre saben lo que ha visto en ellos. Pero sus jóvenes protagonistas son invariablemente niños inteligentes y precoces que, de alguna manera, son sustitutos del director, quien a su vez fue un niño inteligente de padres divorciados con una cámara Super 8 en la mano.

“Algo que realmente llamó la atención fue que dijo que Woodrow, y los otros observadores de estrellas, en realidad, son muy inteligentes”, dice Ryan. “Pero es esa inteligencia lo que los convierte en una especie de segregados de sus posibles compañeros. Hay una sensación de soledad en los cinco. Y después de conocerse, hay una sensación de: ‘Wow, todos son como yo. Así es como se supone que debe ser’”.

La mayoría de las veces, los actores que elige Anderson también están llenos de pasiones y curiosidades, y son capaces de recitar diálogos a buen ritmo. Edwards imagina actuar en películas como las europeas que ella y Anderson revisaron.

“Ir a casa después fue extraño”, dice Edwards, que vive en Bismarck, Dakota del Norte. “No tengo derecho a compararlo con un soldado que regresa a casa después de estar en el frente, pero hay un aspecto similar”.

Revolori, que ahora tiene 27 años, se ha mostrado reacio a convertirse en mentor, a pesar de que permaneció en la compañía de Anderson y regresó para “The French Dispatch” (“La Crónica Francesa”) y “Asteroid City”.

“Siento que tengo que seguir probándome a mí mismo en sus películas. Siempre son los mejores momentos, así que nunca quisiera que me dejaran de convocar”, dice Revolori. “Cada vez que me devuelven la llamada, digo: ‘Debes estar en tu mejor nivel’. Y me pregunto si alguien más se siente así.

“Pero sí siento que soy parte de su familia”.

Para Anderson y Schwartzman, “Asteroid City” marca lo lejos que han llegado desde que se conocieron. En la película, los modales, el acento y el movimiento de Schwartzman no se parecen a nada que haya hecho antes: un padre, y muy lejos de Max Fischer.

“Cuando hicimos ‘Rushmore’, se apoyó mucho en mí”, dice Anderson. “Ahora, en cierto modo, no depende de mí para nada. Iba al plató todos los días con su vestuario, estuviera trabajando o no, algo que no le pedí que hiciera. Tenía un ritual sobre cómo prepararse cada día del que yo ni siquiera estaba al tanto. No había nada de eso cuando nos conocimos. Está en un nivel totalmente diferente”.

Schwartzman, de 42 años, ni siquiera estaba seguro de poder lograr el papel. Trabajó extensamente con un entrenador de dialecto e incluso usó una arcilla humectante para moldear su rostro con una expresión más rígida.

“Cuando conoces a alguien durante tanto tiempo, realmente no hay forma de esconderlo”, dice Schwartzman sobre Anderson. “Al leer el guion, definitivamente pensé: No sé cómo hacer esto. Sentí que al dármelo a mí estaba diciendo: ‘Creo que tienes esto en ti’”.

