Colombia: Petro busca apoyo popular para reformar la salud

BOGOTÁ (AP) — El presidente colombiano Gustavo Petro convocó el lunes a los ciudadanos a apoyar un proyecto de ley con el que pretende reformar profundamente el sistema de salud para buscar garantizar el acceso en todo el territorio y disminuir la intermediación de los servicios, en un intento por recabar respaldo popular a la propuesta que ha generado un debate nacional.

“Queremos que una médica pueda ir a atender en la casa de una familia campesina por muy alejada que esté”, aseguró Petro en un acto simbólico en la Plaza de Armas, frente al palacio presidencial, un sitio donde suelen recibirse con honores a mandatarios de otros países.

En el lugar había decenas de congresistas, ciudadanos, representantes de comunidades indígenas, médicos y organizaciones defensoras de derechos.

Francisco Castellanos, vocero de una organización no gubernamental para la defensa de los pacientes, aseguró que sus reclamos no se darían si el actual sistema de salud “de verdad garantizara el acceso oportuno, la prevención, los tratamientos de manera eficaz y mucho más allá del negocio”.

Petro busca que tanto la reforma a la salud como otras que se avecinan en materia social sean apoyadas desde las calles, por lo que en días pasados convocó a marchas nacionales para el 14 de febrero, un día antes de que sectores de oposición protesten en contra de esas mismas reformas y de su gestión.

El proyecto de ley fue radicado en el Congreso, donde Petro ostenta las mayorías pero hay sectores críticos de la reforma, para que inicie su discusión.

El gobierno pretende cambiar el actual sistema de salud que funciona en Colombia con el modelo de una ley de 1993, en el que las Entidades Promotoras de Salud (EPS), que suelen ser privadas, se encargan de la administración de los recursos y contratan a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), es decir, los centros de salud donde la población acude.

Actualmente, quienes tienen un trabajo formal contribuyen con una porción importante de su salario al sistema de seguridad social y ese dinero termina en un fondo que financia la salud de los que pagan y los que no, a quienes se les subsidia, para luego repartir los recursos a las EPS a través de una prima fija por cada afiliado, explicó a The Associated Press Tatiana Andia Rey, experta en salud y profesora de la Universidad de los Andes.

Sin embargo, el gobierno considera que el modelo no es equitativo y requiere priorizar la atención preventiva y primaria para que llegue a todos los rincones del país.

“No por nada millones de tutelas (mecanismo jurídico para amparar derechos) se han puesto contra el sistema de salud para garantizar el derecho a la vida”, recalcó Petro.

La reforma ha generado expectativa en el gremio de la salud, especialmente en las EPS, que según el gobierno ya no tendrían el mismo protagonismo en el sistema. Tras una reciente reunión con el sector, el ministro del Interior, Alfonso Prada, aseguró que no se eliminarán las EPS, aunque sí les pidió que se “acomoden” al nuevo sistema.

Petro indicó el lunes que la reforma a salud que propone tiene una “fuerte presencia estatal” pero permite la presencia de los privados.

En el proyecto de ley, se mantiene la figura de las EPS, pero cambian sus funciones; actualmente consisten en hacer gestión financiera, administrativa (contratar las redes de prestadores) y del riesgo, que incluye la prevención.

Andia Rey aseguró que en un intento de integrar a las EPS proponen que puedan crear y administrar Centros de Atención Primaria debido a que ya cuentan con dicha infraestructura. Además, podrían realizar auditorías contratadas que requiera el sistema de salud, debido a que el fondo que existe no es capaz por si solo de verificar si los centros de salud prestaron o no servicios pertinentes, ya que es una función que hacen las EPS.

La ministra de Salud, Carolina Corcho, explicó que la reforma buscaría recuperar el manejo de los recursos públicos de la salud que la ciudadanía podría vigilar desde un sistema de información virtual que divulgaría transacciones.

Además, plantea la construcción de una red de centros de atención primaria en salud públicos, privados y de naturaleza mixta. El gobierno, añadió Corcho, se volcará a los “territorios abandonados por la inequidad de tres décadas que concentró la prestación de servicios en los lugares más privilegiados de las grandes urbes”.

Para lograr que la atención llegue a los territorios apartados, el gobierno propone un “régimen laboral especial” para los trabajadores de la salud que permita un mejor pago por sus servicios.