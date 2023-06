Rusia dice que Ucrania lanza grandes ataques, Kiev acusa a Moscú de desinformar

1 of 2

En esta imagen extraída de un video proporcionado por el Ministerio ucraniano de Defensa el domingo 4 de junio de 2023, un soldado ucraniano posa para la cámara con el dedo sobre los labios en un lugar no revelado de Ucrania. Un video publicado por el Ministerio mostraba a militares haciendo gestos de silencio, lo que apuntaba a que no habría un anuncio formal de una posible contraofensiva contra Rusia. El texto que aparecía en pantalla decía "A los planes les encanta el silencio. No habrá anuncio sobre el comienzo". (Ministerio ucraniano de Defensa via AP)