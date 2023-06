Marina EEUU dice que la Guardia Revolucionaria iraní “acosó” a un barco en Ormuz

Click to copy

Esta imagen extraída de un video de vigilancia de un Boeing P-8 Poseidon de la Marina estadounidense muestra tres barcos de ataque rápido de la Guardia Revolucionaria Iraní cerca de un barco comercial en el Estrecho de Ormuz, el domingo 4 de junio de 2023. (Marina de Estados Unidos via AP)

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Marineros de las armadas estadounidense y británica acudieron en auxilio de un barco en el Estrecho de Ormuz “acosado” por la Guardia Revolucionaria iraní, según dijo el lunes la Marina de Estados Unidos.

Tres lanchas de ataque rápido de la Guardia que llevaban tropas armadas a bordo se aproximaron a corta distancia del mercante el domingo por la tarde, indicó la Marina estadounidense en un comunicado. La armada publicó imágenes en blanco y negro que según dijo procedían de una aeronave Boeing P-8 Poseidon que sobrevoló el lugar, y que mostraban tres embarcaciones pequeñas cerca del barco comercial.

El destructor estadounidense de misiles guiados USS McFaul y la fragata británica HMS Lancaster respondieron al incidente y el Lancaster desplegó un helicóptero.

“La situación desescaló aproximadamente una hora más tarde cuando el barco mercante confirmó que las naves de ataque rápido habían abandonado el lugar”, indicó la Marina. “El mercante continuó atravesando el Estrecho de Ormuz sin más incidentes”.

El 20% del petróleo del mundo pasa por el Estrecho de Ormuz, que da acceso al Golfo Pérsico.

Aunque la Marina no identificó al barco involucrado en el suceso, datos de rastreo de MarineTraffic.com analizados por The Associated Press mostraron que el carguero Venture, matriculado en Islas Marshall, había cambiado de rumbo de forma errática a su paso por el estrecho en el momento del incidente. Su ubicación coincidía con la información del incidente proporcionada por la oficina de Operaciones Marítimas Comerciales de Reino Unido, una entidad militar británica que supervisa la navegación en la zona. El aspecto del Venture también encajaba con las imágenes publicadas por la Marina.

El operador registrado del barco, la compañía Trust Bulkers, de Atenas, Grecia, no respondió en un primer momento a una petición de comentarios.

Medios estatales iraníes y la Guardia Revolucionaria no mencionaron el incidente. La delegación iraní ante Naciones Unidas no respondió en un primer momento a una petición de comentarios.

Desde que Washington abandonó de forma unilateral el acuerdo nuclear de Teherán con potencias internacionales en 2018 se ha producido una serie de incidentes marítimos en los que estaba implicado Irán.

Se sospecha que Estados Unidos detuvo cerca de Singapur al Suez Rajan, un petrolero asociado a una firma de inversión estadounidense y que se cree llevaba petróleo sancionado iraní. Es probable que eso instara a Irán a detener hace poco el petrolero Advantage Sweet, con bandera de Islas Marshall. Ese barco llevaba crudo kuwaití para la compañía energética Chevron Corp., de San Ramon, California.

Aunque las autoridades en Washington no han admitido la captura del Suez Rajan, el barco está ahora cerca de la costa de Galveston, Texas, según datos de monitoreo de barcos analizados por AP.

Entre tanto, Irán detuvo el Niovi, un petrolero matriculado en Panamá, cuando salía de puerto seco en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, con destino a Fujairah, en la costa oriental de EAU. Aunque no llevaba cargamento, datos de S&P Global Market Intelligence a los que tuvo acceso The Associated Press mostraban que el Niovi recibió petróleo en julio de 2020 de un barco que entonces llevaba el nombre de Oman Pride.

El Tesoro de Estados Unidos sancionó en agosto de 2021 al Oman Pride y otros asociados con el barco por estar “implicados en una red internacional de contrabando de petróleo” en apoyo de la Fuerza Quds, la rama expedicionaria de la Guardia Revolucionaria y que opera en todo Oriente Medio.

Supuestos emails publicados en internet por Wikiran, un sitio web que solicita documentos filtrados de la república islámica, sugerían que el cargamento transportado por el Niovi se vendió sin autorización a firmas en China.

Imágenes de satélite analizadas por AP mostraban esos dos barcos fondeados cerca de Bandar Abbas, Irán.

Las recientes detenciones de buques han aumentado la presión sobre Estados Unidos, que ha mantenido la seguridad durante años para las naciones del Golfo Pérsico. Emiratos Árabes Unidos afirmó la semana pasada que había “retirado su participación” de un comando naval conjunto llamado Fuerzas Marítimas Combinadas, aunque la Marina de Estados Unidos dijo que seguía estando en el grupo. Entre tanto, el Comando Central del ejército estadounidense dijo el sábado que su jefe había visitado la región, donde se reunió con el líder emiratí, el jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan, y “habló de las preocupaciones de seguridad regional compartidas, así como la colaboración de seguridad de Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos”.

Los comandantes destinados en Oriente Medio de las armadas estadounidense, británica y francesa navegaron el viernes por el Estrecho de Ormuz a bordo de un buque estadounidense, en un gesto de su estrategia unificada para mantener abierto el crucial paso marítimo después de que Irán interceptara los dos petroleros.

