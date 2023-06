Renuncia directiva de Twitter tras crítica de Musk

Click to copy

SAN FRANCISCO (AP) — Una directiva de Twitter responsable de la seguridad y manejo de contenido ha abandonado la empresa, al presentar su renuncia poco después de que el dueño Elon Musk se quejó públicamente del manejo de mensajes sobre temas transgénero.

La partida es un indicio de un nuevo torbellino en la alta conducción de Twitter desde que Musk se hizo cargo de la red social el año pasado.

Ella Irwin, jefa de Confianza y Seguridad en Twitter, confirmó su renuncia en un par de tuits el viernes por la noche. No aclaró el motivo de su partida, pero Musk había criticado el manejo de tuits acerca del documental de una empresa productora conservadora que cuestiona el tratamiento médico transgénero para niños y adolescentes.

Musk respondía a quejas de Jeremy Boreing, el codirector general de la empresa Daily Wire. Boreing dijo en tuits y retuits de comentaristas conservadores que Twitter suprimía el filme al destacar los mensajes que lo calificaban de discurso de odio y al excluirlo de las listas de temas de tendencia, las etiquetas más populares del momento en la red social.

Boreing tuiteó que la plataforma canceló un acuerdo para estrenar gratuitamente “What is a Woman?” (¿Qué es una mujer?) debido a “dos errores de ‘mala interpretación de género’”. Las normas de Twitter prohíben referirse intencionalmente a individuos transgénero con el género o nombre equivocado.

“Este fue un error de mucha gente en Twitter. Definitivamente, está permitido”, respondió Musk. “Esté uno de acuerdo o no con utilizar los pronombres preferidos de alguien, el no hacerlo es a lo sumo una grosería y, por cierto, no viola ley alguna”.

Irwin tuiteó el viernes que “una o dos personas advirtieron” su partida de la empresa en la víspera, y que había conjeturas acerca de si fue despido o renuncia. Dijo que enviaría 24 tuits para explicar su partida.

A continuación tuiteó que estaba bromeando.

“Con toda seriedad, sí, renuncié, pero esta ha sido una experiencia irrepetible y estoy agradecida de haber trabajado con este equipo asombrosa de gente apasionada, creativa y trabajadora. ¡Los alentaré a ustedes y Twitter en el futuro!”.