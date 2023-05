Autos robados en Chile complican al gobierno de Bolivia

Click to copy

LA PAZ, Bolivia (AP) — El gobierno boliviano anunció el viernes una investigación después de conocerse que dos autos robados en Chile fueron regalados por el Ministerio de la Presidencia, entre ellos uno que el propio presidente Luis Arce donó a una organización indígena.

“Son casos aislados y el presidente (Arce) ya solicitó inmediatamente una investigación. Ha pedido nombres. Las acciones ya se han tomado. La Aduana ya inició una auditoria”, dijo en rueda de prensa la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón.

Arce donó hace unos días una vagoneta al Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo (CONAMAQ), pero luego se denunció que el vehículo fue reportado como robado en Chile. La organización indígena devolvió el regalo.

El viernes, la diputada opositora Luisa Nayar denunció que otro auto robado en Chile también fue entregado por el Ministerio de la Presidencia en donación a la Asamblea Legislativa. La legisladora mostró el coche parqueado en el sótano del edificio legislativo, aunque no hubo de inmediato información oficial al respecto de ese órgano.

“Es inexplicable. Aquí hay una cadena de responsabilidades, se pudo haber obtenido la información que yo logré haciendo un click en el registro público del gobierno chileno donde está registrado incluso el número de chasis de los autos robados”, dijo Nayar a The Associated Press. “Esto es indignante porque no es el primer escándalo de autos robados que nos expone a una vergüenza internacional”.

Según la legisladora, la Aduana decomisa periódicamente autos ilegales y los entrega al Ministerio de la Presidencia para que los done a oficinas del Estado u organizaciones sociales.

El presidente de los diputados Jerjes Mercado dijo que ordenó el inicio de “investigaciones para aplicar las sanciones que corresponden”.

Bolivia es considerado un mercado de autos ilegales usados que llegan desde Asia a los puertos de Chile y desde donde son contrabandeados hacia territorio boliviano. Entre ellos ingresan autos robados, muchos de los cuales son intercambiados con droga por mafias que operan en los dos países, según la policía boliviana.

Nayar dijo que denunció el auto robado en poder del legislativo para que la policía decomise y lo devuelva a su país de origen. Refirió que el coche fue despojado con violencia a su dueño hace tres años en la ciudad chilena de Antofagasta.

El año pasado una organización chilena de búsqueda de autos robados encontró otro auto robado en manos de un oficial de la policía boliviana quien fue cesado de su cargo para ser investigado.

La policía boliviana asegura que los autos robados incautados son devueltos a su país de origen, pero que son pocos los que logran ser decomisados y muchos siguen circulando como si fueran legales.

Bolivia y Chile comparten una frontera de 850 kilómetros por donde mafias de los dos países circulan contrabando, drogas y autos robados, de acuerdo con las autoridades.