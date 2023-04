River vence a Independiente, Boca iguala con Rosario Central

BUENOS AIRES (AP) — River Plate es una máquina de ganar. El equipo de Martín Demichelis se impuso 2-0 en el clásico ante Independiente en el estadio “Monumental” el domingo y con su octava victoria en fila continúa liderando con holgura la Liga argentina fútbol. En otros partidos por la 13ra. fecha, Boca Juniors cortó una racha de tres derrotas consecutivas en el certamen al empatar 2-2 sobre la hora en su visita a Rosario Central, en tanto San Lorenzo venció 1-0 a Platense, también agónicamente, y se mantiene como único escolta del “Millonario”, a seis puntos. River sentenció la victoria con un golazo de Esequiel Barco, a los 17 minutos, y un tanto del colombiano Miguel Borja, a los 80. El resultado incluso se quedó corto: entre algún lujo de más a la hora de definir y una buena actuación del arquero visitante Rodrigo Rey, el anfitrión no terminó de redondear la goleada que mereció. Es la primera vez en la historia que el “Millonario” logra ocho triunfos consecutivos sin recibir goles en contra. Pese al desgaste de entre semana por Copa Libertadores (venció 4-2 a Sporting Cristal jugando más de un tiempo con diez), River impuso condiciones ante un Independiente que no gana desde la primera fecha, está antepenúltimo y sigue en crisis institucional y futbolística. El “Rojo”, dirigido por Ricardo Zielinski desde hace poco más de una semana, había dado algunas señales de recuperación en el empate 0-0 con Racing en el clásico de Avellaneda, la fecha anterior. Y en el “Monumental” y ante el puntero, Independiente intentó pelear el partido en el medio y no refugiarse en demasía en su campo. Claro, desde temprano River le tiró el talento de sus cinco mediocampistas encima (jugó con un solo delantero neto). En ese contexto, el golazo de Barco –no lo gritó por su pasado en el “Rojo”- cayó naturalmente, como un fruto maduro. Luego de un bache en su juego, en el complemento el conjunto de Demichelis apabulló a su rival y se perdió no menos de media docena de goles, hasta que el sustituto Borja pudo cumplir con su cuota. En River salió en el primer tiempo el zaguero chileno Paulo Díaz, por una molestia muscular. El “Rojo” jugó con diez la última media hora, por la expulsión del defensor Damián Pérez. Una vez Andrés Merlo pitó el final en el “Monumental”, hubo un tumulto entre jugadores de ambos equipos, con insultos y golpes de puño. Un cabezazo de Nicolás Figal en el décimo minuto de adición volvió a demostrar la templanza del equipo de Jorge Almirón para luchar hasta el final, tal como aconteció el martes en su triunfo 2-1 sobre Deportivo Pereira en “La Bombonera” por Copa Libertadores. En el estadio “Gigante” de Arroyito, Central festejó con los goles de Lautaro Giaccone, a los 25 minutos, y Alejo Véliz, a los 69. La visita, antes del empate definitivo de Figal, había nivelado transitoriamente a los 63 por intermedio de Martín Payero, también de cabeza. Con el empate, Boca quedó a 18 puntos de la cima, mientras que el Central de Miguel Ángel Russo perdió algo de terreno y está a diez unidades de River. A nivel local, Almirón sumó el primer punto desde su desembarco en el banco “xeneize”, tras las derrotas ante San Lorenzo y Estudiantes. El partido estuvo signado por varias polémicas (hubo un penal para el local anulado correctamente por intervención del VAR). Además, el árbitro Ariel Penel, de floja actuación, expulsó a ambos entrenadores. En el “Nuevo Gasómetro”, San Lorenzo cumplió un deslucido desempeño ante el modesto Platense y sumó su décimo partido invicto en casa por Liga. El empate en cero parecía sellado, pero el equipo de Rubén Darío Insúa festejó en el último minuto adicionado con un remate del colombiano Rafael Pérez. En otros resultados, Estudiantes venció 1-0 a Talleres en La Plata e Instituto y Banfield igualaron 1-1. River es líder con 33 puntos, seguido por San Lorenzo, con 27, y el sorprendente Belgrano de Córdoba, con 24