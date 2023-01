Lista de nominados a los BAFTA 2023

En esta imagen proporcionada por A24, de izquierda a derecha, Stephanie Hsu, Michelle Yeoh y Ke Huy Quan en una escena de, "Everything Everywhere All At Once" ("Todo en todas partes al mismo tiempo"). (Allyson Riggs/A24 Films vía AP)

LONDRES (AP) — Lista de nominados a los Premios de la Academia Británica de Cine 2023 anunciados el jueves. Los ganadores serán revelados el 19 de febrero en una ceremonia en Londres.

Película — “All Quiet on the Western Front”; “The Banshees of Inisherin”; Elvis”; “Everything Everywhere All at Once”; “Tár”.

Película británica — “Aftersun”; “The Banshees of Inisherin”; “Brian and Charles”; “Empire of Light”; “Good Luck to You, Leo Grande”; “Living”; “Roald Dahl’s Matilda the Musical”; “See How They Run”; “The Swimmers”; “The Wonder”.

Dirección — Edward Berger, “All Quiet on the Western Front”; Martin McDonagh, “The Banshees of Inisherin”; Park Chan-wook, “Decision to Leave”; Daniel Kwan y Daniel Scheinert, “Everything Everywhere All at Once”; Todd Field, “Tár”; Gina Prince-Bythewood, “The Woman King”.

Actor — Austin Butler, “Elvis”; Colin Farrell, “The Banshees of Inisherin”; Brendan Fraser, “The Whale”; Paul Mescal, “Aftersun”; Daryl McCormack, “Good Luck to You, Leo Grande”; Bill Nighy, “Living”.

Actriz — Cate Blanchett, “Tár”; Viola Davis, “The Woman King”; Ana de Armas, “Blonde”; Danielle Deadwyler, “Till”; Michelle Yeoh, “Everything Everywhere All at Once”; Emma Thompson, “Good Luck to You, Leo Grande”.

Actor de reparto — Brendan Gleeson, “The Banshees of Inisherin”; Barry Keoghan, “The Banshees of Inisherin”; Ke Huy Quan, “Everything Everywhere All at Once”; Eddie Redmayne, “The Good Nurse”; Albrecht Schuch, “All Quiet on the Western Front”; Micheal Ward, “Empire of Light”.

Actriz de reparto — Angela Bassett, “Black Panther: Wakanda Forever”; Hong Chau, “The Whale”; Kerry Condon, “The Banshees of Inisherin”; Dolly de Leon, “Triangle of Sadness”; Jamie Lee Curtis, “Everything Everywhere All at Once”; Carey Mulligan, “She Said”.

Estrella en ascenso (votado por el público) — Aimee Lou Wood, Daryl McCormack, Emma Mackey, Naomi Ackie, Sheila Atim.

Debut británico — Charlotte Wells, Georgia Oakley, Marie Lidén, Katy Brand, Maia Kenworthy.

Guion original — “The Banshees of Inisherin”; “Everything Everywhere All at Once”; “The Fabelmans”; “Tár”; “Triangle of Sadness”.

Guion adaptado — “All Quiet on the Western Front”; “Living”; “The Quiet Girl”; “She Said”; “The Whale”.

Película en lengua no inglesa — “All Quiet on the Western Front”; “Argentina, 1985”; “Corsage”; “Decision to Leave”; “The Quiet Girl”.

Música original — “All Quiet on the Western Front”; “Babylon”; “The Banshees of Inisherin”; “Everything Everywhere All at Once”; “Guillermo del Toro’s Pinocchio”.

Cinematografía — “All Quiet On The Western Front”; “The Batman”; “Elvis”; “Empire Of Light”; “Top Gun: Maverick”.

Edición — “All Quiet On The Western Front”; “The Banshees of Inisherin”; “Elvis”; “Everything Everywhere All At Once”; “Top Gun: Maverick”

Diseño de producción — “All Quiet on the Western Front”; “Babylon”; “The Batman”; “Elvis”; “Guillermo del Toro’s Pinocchio”.

Diseño de vestuario — “All Quiet on the Western Front”; “Amsterdam”; “Babylon”; “Elvis”; “Mrs. Harris Goes To Paris”.

Sonido — “All Quiet on the Western Front”; “Avatar: The Way of Water”; “Elvis”; “Tár”; “Top Gun: Maverick”.

Casting — “Aftersun”; “All Quiet on the Western Front”; “Elvis”; “Everything Everywhere All at Once”; “Triangle of Sadness”.

Efectos visuales — “All Quiet on the Western Front”; “Avatar: The Way of Water”: “The Batman”; “Everything Everywhere All at Once”; Top Gun: Maverick”.

Maquillaje y peinado — “All Quiet on the Western Front”; “The Batman”; “Elvis”; “Roald Dahl’s Matilda The Musical”; “The Whale”.

Película animada — “Guillermo del Toro’s Pinocchio”; “Marcel the Shell with Shoes On”; “Puss in Boots: the Last Wish”; “Turning Red”.

Cortometraje británico — “The Ballad of Olive Morris”; “Bazigaga”; “Bus Girl”; “A Drifting Up”; “An Irish Goodbye”

Cortometraje británico animado — “The Boy, the Mole, the Fox and the Horse”; “Middle Watch”; “Your Mountain is Waiting”.

Documental — “All That Breathes”; “All the Beauty and the Bloodshed”; “Fire of Love”; “Moonage Daydream”; “Navalny”.