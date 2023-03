California: Reparación por racismo costaría 800.000 millones

ARCHIVO - El doctor Amos C. Brown, Jr., vicepresidente del Comité de Indemnizaciones de California, sostiene una copia del libro Songs of Slavery and Emancipation, mientras él y otros miembros del comité posan para fotos en el Capitolio en Sacramento, California, el 16 de junio de 2022. (AP Foto/Rich Pedroncelli, Archivo)