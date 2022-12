Revierten suspensión de Gregory y Aboushi, pagarán multa

Click to copy

El corredor de los Rams de Los Ángeles Cam Akers avanza entre el cornerback Damarri Mathis y el linebacker Randy Gregory de los Broncos de Denver en el encuentro del domingo 25 de diciembre del 2022. (AP Foto/Jae C. Hong)

NUEVA YORK (AP) — El linebacker de los Broncos de Denver Randy Gregory el offensive lineman de los Rams de los Ángeles Oday Aboushi no tendrán que cumplir el juego de suspensión tras una pelea en el encuentro del domingo.

Ambos jugadores apelaron la suspensión y en su lugar pagarán una multa. El oficial de audiencias de la NFL Derrick Brooks revirtió el castigo de Gregory el martes y lo multó 50.000 dólares. Mientras que el oficial James Thrash anuló la suspensión de Aboushi y tendrá que pagar 12.000 dólares.

“No me sorprende”, dijo el miércoles Aboushi sobre la decisión. “Creo que la liga hizo lo correcto, que el video demostró todo. Creo que tomaron la decisión correcta”.

Gregory y Aboushi intercambiaron golpes después de que los rams superaron por 54-14 a los Broncos el Día de Navidad. Mientras que los jugadores de ambos equipos se reunieron para darse la mano tras el partido, Gregory y Aboushi intercambiaron palabras y Gregory le lanzó un golpe que Aboushi regresó antes de que los separaran sus compañeros.

Aboushi no tiene idea del por qué Gregory estaba enojado con él en particular, señalando que no recordaba haber tenido algún conflicto durante el partido.

“Llegamos al centro (del campo después del juego), y supongo que él se sentía mal por el marcador”, dijo Aboushi. “Y lo que pasó, pasó… Estaba sorprendido (por la suspensión), pero sabía que iba a costar algo de trabajo para que pasara (la apelación).

Gregory, quien jugó un largo tiempo con los Cowboys, regresó el 18 de diciembre tras una ausencia de dos meses y medio por una cirugía en la rodilla en su primera temporada en Denver.

Aboushi ha sido titular en cuatro juegos y tuvo una participación extendida en otros dos debido a las múltiples lesiones en la línea de los Rams, desde que se integró al equipo en septiembre. Solo se perdió una jugada contra los Broncos y se espera que sea titular como right guard para enfrentar a los Chargers el domingo.