EEUU fustiga a Rusia por suspender acuerdo nuclear

GINEBRA (AP) — Una funcionaria estadounidense criticó duramente a Rusia el lunes por suspender su participación en un acuerdo para limitar las armas nucleares, pero aun así afirmó que Washington seguirá trabajando con Moscú para seguir implementándolo.

El presidente ruso Vladimir Putin anunció la semana pasada que Rusia suspendería su participación en el tratado New START, según el cual Rusia y Estados Unidos deben mantener una comunicación regular sobre el estatus de sus arsenales, mantener inspecciones in situ y acatar los topes para ojivas desplegadas y no desplegadas.

“Rusia nuevamente le demuestra al mundo que no es una potencia nuclear responsable”, indicó Bonnie Jenkins, la subsecretaria de Estado encargada de control de armas, en una sesión de la Conferencia sobre Desarme, un foro internacional afiliado a la ONU.

Rusia no se ha retirado del acuerdo, que sigue vigente hasta 2026, pero Putin advirtió que Rusia no puede aceptar las inspecciones estadounidenses de sus instalaciones nucleares en momentos en que Washington y sus aliados en la OTAN buscan la derrota de Rusia en Ucrania. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que el país seguirá respetando los límites a las armas nucleares y seguirá notificándole a Estados Unidos sobre pruebas de lanzamientos de misiles balísticos.

Las inspecciones se pausaron en 2020 debido a la pandemia. Se iban a realizar discusiones para reanudarlas en noviembre del año pasado, pero Moscú canceló los encuentros.

Jenkins luego dijo a reporteros que Estados Unidos no ha hecho un análisis completo de las repercusiones de la decisión rusa, pero “no estamos viendo evidencia alguna de que Rusia esté violando el acuerdo”.

“Seguimos dispuestos a trabajar positivamente con Rusia para implementar totalmente el acuerdo New START, en base a los mejores intereses de ambas partes”, añadió la funcionaria.

El anuncio de Putin sobre la suspensión del acuerdo surgió justo antes del primer aniversario del envío de tropas rusas a Ucrania. El líder ruso ha calificado el conflicto como una campaña necesaria para luchar contra supuestos designios occidentales para debilitar a Rusia y ha advertido sobre la creciente amenaza de una guerra nuclear.

Jim Heintz reportó desde Moscú.