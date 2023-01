BOYS PREP BASKETBALL=

Adair Co. 61, Marion Co. 50

Alabama School for the Deaf, Ala. 49, Ky. School for the Deaf 22

Bardstown 63, Nelson Co. 42

Barren Co. 60, Glasgow 51

Bath Co. 78, Menifee Co. 66

Bell Co. 78, Middlesboro 69

Bellevue 58, Dayton 34

Beth Haven 73, Lou. Ky. Country Day 63

Bethlehem 64, Caverna 58

Bullitt East 88, Lou. Waggener 58

Campbell Co. 58, Scott 51

Carlisle Co. 91, Fulton City 46

Community Christian (Paducah) 72, Lou. Portland Christian 68

Corbin 79, Whitley Co. 67

Cov. Holy Cross 60, Hazard 45

Danville 87, Barbourville 72

Danville Christian 55, Russell Co. 38

East Carter 54, West Carter 26

East Jessamine 71, Burgin 63

Edmonson Co. 58, Grayson Co. 42

Eminence 64, Lou. Valley 45

Evangel Christian 86, Martin County 55

Fleming Co. 35, Rowan Co. 29

Floyd Central 79, Betsy Layne 68

Franklin-Simpson 74, Todd Co. Central 62

George Rogers Clark 87, Montgomery Co. 62

Grant Co. 65, Williamstown 47

Great Crossing 54, Frankfort 33

Harrison Co. 60, Pendleton Co. 51

Henderson Co. 67, Union Co. 47

Henry Co. 54, Model 43

Highlands 69, Cooper 63

Hopkins Co. Central 87, Dawson Springs 69

IHS 70, Bullitt Central 33

LaRue Co. 77, Green Co. 49

Lee Co. 73, Owsley Co. 57

Lex. Sayre 69, Scott Co. 60

Lincoln Co. 67, Garrard Co. 53

Lou. Brown 49, Frederick Fraize 37

Lou. Fern Creek 59, Elizabethtown 57

Lou. Male 81, Lou. Ballard 76

Lou. St. Xavier 72, Lou. Moore 65

Lou. Trinity 63, Madison Central 50

Ludlow 72, Villa Madonna 49

Madison Southern 78, Boyle Co. 69

Madisonville 86, Caldwell Co. 35

Marshall Co. 55, Paducah Tilghman 41

Mason Co. 73, Augusta 54

McCracken County (Paducah) 55, Graves Co. 51

Mercer Co. 73, West Jessamine 57

Nicholas Co. 76, Robertson County 40

North Laurel 63, South Laurel 46

North Oldham 67, South Oldham 38

Oldham County 70, Shelby Co. 49

Owen Co. 55, Washington Co. 45

Owensboro 72, Daviess Co. 54

Perry Co. Central 85, Wolfe Co. 57

Powell Co. 60, Estill Co. 56

Prestonsburg 72, Lawrence Co. 66

Russell 53, Lewis Co. 49

Ryle 67, Bourbon Co. 41

Simon Kenton 56, Gallatin Co. 31

Somerset 82, Pulaski Co. 80

South Warren 49, Bowling Green 36

Southwestern 56, Wayne Co. 54, OT

Spencer Co. 54, Anderson Co. 47

St. Mary (Paducah) 80, Livingston Central 60

Taylor Co. 49, Campbellsville 44

Trinity Christian 72, Wellspring Homeschool 46

W.E.B. DuBois 63, Thomas Nelson 36

Walton-Verona 59, Dixie Heights 51

Warren Central 91, Greenwood 59

Warren East 63, Central Hardin 47

Western Hills 68, Franklin Co. 63

Whitefield Academy 49, Foundation Christian 32

Williamsburg 79, Knox Central 57

Woodford Co. 62, Collins 56

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/