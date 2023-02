Click to copy

BOYS PREP BASKETBALL=

Abington 61, Palumbo 43

Athens 57, Troy 52

Berlin-Brothersvalley 78, United 69

Bishop Shanahan 59, Downingtown East 50

Blacklick Valley 53, Ferndale 36

Cedar Crest 62, Manheim Township 40

Chichester 103, Academy Park 70

Church Farm School 74, Bristol 50

Clearfield 66, Hollidaysburg 50

Conestoga Christian 75, Veritas Academy 51

Cumberland Valley 63, Central York 60

Dobbins/Randolph 87, Strawberry Mansion 51

Downingtown West 55, West Chester East 36

Dubois Central Catholic 43, Johnsonburg 30

East Juniata 47, Juniata 42

Emmaus 47, Parkland 45

Ephrata 65, Wyomissing 60

Exeter 49, Berks Catholic 45

Fels 87, Hardy Williams 61

Fleetwood 65, Hamburg 45

GAMP 57, SLA Beeber 50

Greenwood 59, Newport 29

Harmony 74, Purchase Line 59

Harriton 43, Penncrest 27

Hazleton Area 52, Tunkhannock 39

Hill-Freedman 93, Penn Treaty 69

Holy Ghost Prep 56, Hatboro-Horsham 46

Hun, N.J. 61, Academy of the New Church 60

Kensington 74, Bodine 47

La Academia Charter 80, Lititz Christian 13

Lancaster Mennonite 49, Lancaster Country Day 42

Life Center Academy, N.J. 85, Community Academy Of Philadelphia Charter 34

MAST Charter 62, Masterman 39

Methacton 69, Boyertown 55

Millersburg 70, Upper Dauphin 48

Muhlenberg 84, Daniel Boone 52

Neighborhood Academy 50, Hillel Academy of Pittsburgh 18

North Penn-Mansfield 48, Wellsboro 45

Northumberland Christian 56, Millville 25

Olney Charter 82, Roxborough 52

Parkway Northwest 62, Mariana Bracetti 61

Penn Manor 82, Lebanon 59

Penn Wood 71, Philadelphia Central 48

Philadelphia Academy Charter 62, Rush 39

Pittsburgh North Catholic 66, Central Valley 47

Plumstead Christian 54, Quakertown Christian 35

Plymouth-Whitemarsh 66, Upper Dublin 39

Reading 56, West Lawn Wilson 43

SLA Beeber 61, Freire Charter 35

SLA Beeber 61, Freire Charter 35

Sayre 55, North Penn/Liberty 43

Sayre Area 55, North Penn/Liberty 43

St. Joseph’s Catholic 77, Susquenita 45

Susquehannock 74, Eastern York 70

Swenson 43, Parkway West 39

The City School 55, Girard College 33

Unionville 54, Kennett 31

Upper Darby 71, Garnet Valley 65

Upper Merion 48, Pope John Paul II 41

Vaux Big Picture 68, Parkway Center City 22

West Chester Henderson 79, Avon Grove 56

Williamsport 68, Shamokin 51

Windber 41, North Star 33

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/