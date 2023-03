Wednesday’s Scores

Click to copy

BOYS PREP BASKETBALL=

NMAA State Tournament=

Quarterfinal=

Class 1A=

Clovis Christian 61, Cliff 45

Fort Sumner/House 82, Des Moines 63

Magdalena 68, Logan 39

Melrose 66, Alamo-Navajo 49

Class 2A=

Academy for Technology and The Classics 39, Jal 38

Menaul 54, Santa Rosa 42

Pecos 72, Eunice 39

Texico 70, Escalante 57

Class 3A=

Navajo Prep 42, Santa Fe Indian 28

Robertson 67, Ruidoso 44

Sandia Prep 38, Crownpoint 37

St. Michael’s 72, Socorro 39

Class 4A=

Albuquerque Academy 67, Deming 46

Hope Christian 59, St. Pius X 45

Taos 56, Highland 54

Valley 49, Artesia 48

Class 5A=

Los Lunas 46, La Cueva 45

Organ Mountain 59, West Mesa 55

Sandia 64, Cleveland 62

Volcano Vista 54, Atrisco Heritage 49

___

