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Friday’s Scores

The Associated PressFebruary 18, 2023 GMT

BOYS PREP BASKETBALL=

American Fork 62, Skyridge 54

Bingham 67, Herriman 60

Brighton 59, East 52

Cedar City 67, Hurricane 54

Copper Hills 54, West Jordan 52

Corner Canyon 86, Pleasant Grove 40

Crimson Cliffs 68, Dixie 53

Desert Hills 62, Pine View 51

Green Canyon 54, Bear River 50

Highland 81, Park City 48

Juan Diego Catholic 77, Skyline 76

Lehi 70, Timpanogos 30

Lone Peak 53, Westlake 41

Manila 68, Rich County 65

Maple Mountain 70, Wasatch 61

Mountain View 66, Orem 65

Northridge 56, Bountiful 47

Olympus 83, Murray 67

Pinnacle 50, Monticello 38

Ridgeline 68, Logan 66

Riverton 52, Mountain Ridge 44

Salem Hills 76, Spanish Fork 60

Sky View 58, Mountain Crest 43

Springville 62, Provo 61

Timpview 78, Jordan 55

Valley 58, Water Canyon 39

Viewmont 63, Box Elder 57

Wayne 66, Escalante 33

Wendover 71, Tintic 57

Woods Cross 49, Bonneville 36

UHSAA Playoffs=

Class 2A=

Second Round=

American Heritage 95, Rockwell Charter 60

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American Prep WV 75, North Sevier 69

Enterprise 79, Waterford 38

Kanab 80, Gunnison Valley 54

Millard 57, Beaver 39

Parowan 50, San Juan Blanding 36

South Sevier 79, North Summit 55

Class 3A=

Second Round=

Canyon View 71, American Leadership 51

Emery 72, North Sanpete 59

Grantsville 59, Ogden 40

Juab 68, South Summit 54

Manti 66, Providence Hall 47

Morgan 70, Carbon 54

Richfield 62, Union 45

Summit Academy 51, Judge Memorial 38

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Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

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