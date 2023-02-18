Friday’s Scores
BOYS PREP BASKETBALL=
American Fork 62, Skyridge 54
Bingham 67, Herriman 60
Brighton 59, East 52
Cedar City 67, Hurricane 54
Copper Hills 54, West Jordan 52
Corner Canyon 86, Pleasant Grove 40
Crimson Cliffs 68, Dixie 53
Desert Hills 62, Pine View 51
Green Canyon 54, Bear River 50
Highland 81, Park City 48
Juan Diego Catholic 77, Skyline 76
Lehi 70, Timpanogos 30
Lone Peak 53, Westlake 41
Manila 68, Rich County 65
Maple Mountain 70, Wasatch 61
Mountain View 66, Orem 65
Northridge 56, Bountiful 47
Olympus 83, Murray 67
Pinnacle 50, Monticello 38
Ridgeline 68, Logan 66
Riverton 52, Mountain Ridge 44
Salem Hills 76, Spanish Fork 60
Sky View 58, Mountain Crest 43
Springville 62, Provo 61
Timpview 78, Jordan 55
Valley 58, Water Canyon 39
Viewmont 63, Box Elder 57
Wayne 66, Escalante 33
Wendover 71, Tintic 57
Woods Cross 49, Bonneville 36
UHSAA Playoffs=
Class 2A=
Second Round=
American Heritage 95, Rockwell Charter 60
American Prep WV 75, North Sevier 69
Enterprise 79, Waterford 38
Kanab 80, Gunnison Valley 54
Millard 57, Beaver 39
Parowan 50, San Juan Blanding 36
South Sevier 79, North Summit 55
Class 3A=
Second Round=
Canyon View 71, American Leadership 51
Emery 72, North Sanpete 59
Grantsville 59, Ogden 40
Juab 68, South Summit 54
Manti 66, Providence Hall 47
Morgan 70, Carbon 54
Richfield 62, Union 45
Summit Academy 51, Judge Memorial 38
___
Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/