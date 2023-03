Click to copy

BOYS PREP BASKETBALL=

NMAA Playoffs=

First Round=

Class 2A=

Academy for Technology and The Classics 49, Tatum 41

Escalante 70, Mesa Vista 57

Eunice 66, Tularosa 47

Jal 65, Clayton 50

Menaul 68, Lordsburg 49

Pecos 87, McCurdy 52

Santa Rosa 48, Rehoboth 47

Texico 71, Dulce 58

Class 3A=

Crownpoint 61, West Las Vegas 60

Navajo Prep 73, Cobre 26

Robertson 71, Santa Fe Prep 55

Ruidoso 74, Bosque School 68

Sandia Prep 67, Newcomb 65

Santa Fe Indian 44, Hot Springs 43

Socorro 56, Tohatchi 53

St. Michael’s 75, Tucumcari 42

Class 4A=

Albuquerque Academy 82, Goddard 52

Artesia 60, Valencia 38

Deming 73, Del Norte 68

Gallup 63, Valley 44

Highland 84, Pojoaque 41

Hope Christian 67, Kirtland Central 51

St. Pius X 59, Silver 56

Taos 63, Portales 44

Class 5A=

Atrisco Heritage 48, Rio Rancho 45

Cleveland 60, Eldorado 50

La Cueva 57, Carlsbad 56

Los Lunas 45, Las Cruces 43

Organ Mountain 70, Hobbs 56

Sandia 65, Rio Grande 30

Volcano Vista 84, Capital 57

West Mesa 56, Santa Fe 41

Class A=

Alamo-Navajo 58, Dora 55

Cliff 57, Evangel Christian 45

Clovis Christian 49, Maxwell 43

Des Moines 71, Cimarron 53

Fort Sumner/House 85, Pine Hill 25

Logan 46, Legacy 39

Magdalena 76, Tohajilee 15

Melrose 69, Mesilla Valley Christian 48

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/