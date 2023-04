South Bend Washington trio tops Indiana girls all-state list

After being named IndyStar Miss Basketball, Zionsville High School's Laila Hull, center, gets a hug Monday, March 13, 2023, from teammates Allie Caldwell, left, and Faith Leedy Jr., right, in Zionsville, Ind. (Mykal McEldowney/The Indianapolis Star via AP)

INDIANAPOLIS (AP) — These are the results of the 2023 Indiana Girls All-State teams as selected by a statewide panel of sports writers, broadcasters and coaches, with names, schools, height and scholastic class:

FIRST TEAM

RaShunda Jones, South Bend Washington, 5-8, Sr.

Laila Hull, Zionsville, 6-1, Sr.

Nevaeh Foster, Mishawaka Marian, 5-9, Sr.

Amiyah Reynolds, South Bend Washington, 6-0, Sr.

Chloe Spreen, Bedford North Lawrence, 5-10, Jr.

SECOND TEAM

Kira Reynolds, South Bend Washington, 6-3 Soph.

Riley Makalusky, Hamilton Southeastern, 6-2, Sr.

Karsyn Norman, Bedford North Lawrence, 5-6, Sr.

Saige Stahl Columbus East, 6-1, Sr.

Asia Donald, Hobart, 5-9, Sr.

THIRD TEAM

McKenna Layden, Northwestern, 6-2, Sr.

Amber Tretter, Forest Park, 6-1, Sr.

Juliann Woodard, Jennings County, 6-0, Jr.

Cristen Carter, Ben Davis, 6-3, Sr.

Renna Schwieterman, Jay County, 6-0, Sr.

HIGH HONORABLE MENTION

Ava Weber, Corydon Central; Ashlynn Brooke, Pioneer; Josie Trabel, East Central; Brea Garber, Fairfield; Hailey Smith, Fishers; Reagan Wilson, Noblesville; Jordyn Poole, Fort Wayne Snider; Asiah Baxter, Warren Central; Gloria Brewer, Greencastle; Isabelle Gizzi, New Palestine; Maya Makalusky, Hamilton Southeastern; Lillian Barnes, Valparaiso; Linzie Wernert, Lanesville; Faith Wiseman, Indian Creek; Jaylah Lampley, Lawrence Central; Meredith Tippner, Noblesville; Olivia Nickerson, Twin Lakes; Alli Harness, Carroll (Flora); Aniyah Bishop, Lake Central; Camryn Runner, Hamilton Heights; Bailey Parham, Tri; Carley Barrett, Lafayette Catholic; Kelsey DuBois, University; Addison Baxter, Columbia City; Layla Gold, Indianapolis Cathedral; Bailey Tabeling, Trinity Lutheran.

HONORABLE MENTION (alphabetical order)

Addison Baxter, Columbia City; Lydia Betz, Forest Park; Addison Bowsman, Twin Lakes; Trinity Britton, South Spencer; Olivia Brown, Hamilton Southeastern; Amiyah Buchanan, Evansville North; Caitlyn Campbell, Winchester; Maci Chamberlin, Blue River Valley; Destini Craig, Fort Wayne Snider; Hadley Crosier, Lanesville; Ava Couch, North Central (Indianapolis); Mya Davis, Heritage Christian; Joh’nea Donahue, Fort Wayne Snider; Taylor Double, Huntington North; Bailey Duke, Riverton Parke; Julia Economou, Penn; Kylee Edwards, Shelbyville; Aijia Elliott, Kokomo; Eva Fisher, Northridge; Riley Flinn, Harrison (West Lafayette); Lauren Foster, Indian Creek; Kennedy Fuelling, Norwell; Morgan Gawthrop, Fairfield; Avery Gordon, Brownsburg; Kendall Hale, Cannelton; Talia Harris, Fishers; Rachel Harshman, Mooresville; Kyra Hill, Goshen; Jacklynn Hosier, Alexandria; Nevaeh Jackson, Fort Wayne Northrop; Saniya Jackson, Fort Wayne Northrop; Denyha Jacobs, Warren Central; Bailey Kelham, Garrett; Ellie Kelleher, Westfield; Avery Kelley, Evansville Memorial; Lola Lampley, Lawrence Central; Maya Layton, Faith Christian; Olivia Leas, Blackford; Emily Mattingly, Evansville Memorial; Kaydence Mellot, Tippecanoe Valley; Ellery Minch, Mt. Vernon; Sophia Morrison, Eastbrook; Makaya Porter, Mishawaka Marian; Gabby Richie, Logansport; Ashlee Schram, Tipton; Payton Seay, University; Olivia Smith, Fishers; Emma Sperry, Frankton; Grace Stapleton, Eastern Hancock; Ali Stephens, Homestead; Mariah Stoltzfus, Bethany Christian; Samiyah Stout, Elkhart; Bailey Tabeling, Trinity Lutheran; Adrianne Tolen, West Lafayette; Kaleah Toomer, Ben Davis; Madison Vice, Central Noble; Lauren Walsh, Penn; Kaycie Warfel, Pendleton Heights; Whitney Warfel, Pendleton Heights; Trinity Wilburn, Faith Christian; Monica Williams, Lawrence North; Laniah Wills, Lapel; Camryn Wise, Wapahani.