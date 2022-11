HARRISBURG, Pa. (AP) _ These Pennsylvania lotteries were drawn Friday:

Mega Millions

Estimated jackpot: 284,000,000

Pick 2 Day

5-7, Wild: 5

(five, seven; Wild: five)

Pick 3 Day

8-5-4, Wild: 5

(eight, five, four; Wild: five)

Pick 4 Day

3-8-5-4, Wild: 5

(three, eight, five, four; Wild: five)

Pick 5 Day

6-8-9-2-1, Wild: 5

(six, eight, nine, two, one; Wild: five)

Powerball

Estimated jackpot: 48,000,000

Treasure Hunt

04-06-11-23-29

(four, six, eleven, twenty-three, twenty-nine)

Estimated jackpot: $50,000