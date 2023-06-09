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NCAA Division I Softball World Series Glance

By The Associated PressJune 9, 2023 GMT
At OGE Energy Field at the USA Softball Hall of Fame Complex
Oklahoma City
All Times EDT
Double Elimination; x-if necessary
Thursday, June 1

Tennessee 10, Alabama 5

Oklahoma 2, Stanford 0

Florida St. 8, Oklahoma St. 0

Friday, June 2

Washington 4, Utah 1

Stanford 2, Alabama 0, Alabama eliminated

Oklahoma St. 8, Utah 0, Utah eliminated

Saturday, June 3

Oklahoma 9, Tennessee 0, 5 innings

Florida St. 3, Washington 1

Sunday, June 4

Stanford 1, Washington 0, Washington eliminated

Tennessee 3, Oklahoma St. 1, Oklahoma St. eliminated

Monday, June 5

Oklahoma 4, Stanford 2, 9 innings, Oklahoma advances

Florida St. 5, Tennessee 1, Florida St. advances

Championship Series
(Best-of-3)
Oklahoma 2, Florida St. 0
Wednesday, June 7

Game 1 — Oklahoma 5, Florida St. 0

Thursday, June 8

Game 2 — Oklahoma 3, Florida St. 1

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