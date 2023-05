BC-PLATINUM

NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Mon:

OpenHighLowSettleChg. PLATINUM 50 troy oz.; dollars per troy oz. Jul 1067.40 1096.90 1065.40 1087.70 +19.40 Oct 1074.20 1100.80 1071.60 1091.90 +18.10 Jan 1077.10 1102.50 1077.10 1094.30 +17.30 Apr 1080.60 1102.90 1080.60 1097.50 +17.20 Jul 1106.40 +17.20 Est. sales 16,495. Fri.'s sales 18,616 Fri.'s open int 71,256 PALLADIUM 100 troy oz; dollars per oz May 1571.40 +76.60 Jun 1486.50 1581.00 1486.00 1563.40 +76.60 Jul 1557.40 +76.60 Sep 1515.00 1590.50 1515.00 1577.70 +76.40 Dec 1585.00 1592.00 1582.00 1590.30 +75.40 Mar 1604.70 +76.00 Jun 1615.90 +76.00 Est. sales 3,079. Fri.'s sales 3,154 Fri.'s open int 13,701