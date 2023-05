BC-PLATINUM

NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Wed:

OpenHighLowSettleChg. PLATINUM 50 troy oz.; dollars per troy oz. Jul 1114.90 1137.90 1110.00 1119.10 +3.10 Oct 1120.30 1140.20 1114.50 1123.10 +3.20 Jan 1125.50 1137.80 1118.00 1126.30 +3.60 Apr 1129.70 +3.50 Jul 1133.80 —1.30 Est. sales 21,579. Tue.'s sales 21,926 Tue.'s open int 74,125, up 1,857 PALLADIUM 100 troy oz; dollars per oz May 1613.10 +25.40 Jun 1576.50 1625.00 1561.00 1605.10 +25.40 Jul 1599.10 +25.10 Sep 1584.50 1633.00 1583.50 1618.00 +23.50 Dec 1602.00 1637.50 1592.00 1631.50 +24.40 Mar 1645.30 +24.20 Jun 1656.50 +24.20 Est. sales 5,100. Tue.'s sales 3,109 Tue.'s open int 13,295