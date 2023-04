NEW YORK (AP) — Sales, closing price and net change of the 10 most active NYSEAMERICANissues, trading nationally.

Name VolumeLastChg. AultAllnce 13,044,914 .11 —.00 B2goldCpg 12,221,874 3.05 Tellurian 8,017,089 1.27 +.02 UraniumEng 6,191,362 1.64 NewGoldg 4,995,468 3.11 DenisonMing 4,812,807 .55 Globalstar 4,196,956 1.21 EquinoxGld 3,718,030 5.55 +.27 RingEnergy 3,704,795 15.22 GoldenMin 3,034,803 .24 +.03 —————————