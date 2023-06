BC-PLATINUM

NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Wed:

OpenHighLowSettleChg. PLATINUM 50 troy oz.; dollars per troy oz. Jul 1025.30 1029.40 997.80 999.00 —22.90 Oct 1032.70 1034.70 1003.90 1004.80 —23.30 Jan 1039.00 1039.10 1009.00 1010.40 —22.60 Apr 1042.10 1042.10 1015.50 1015.50 —22.00 Jul 1019.30 —22.30 Est. sales 25,572. Tue.'s sales 23,817 Tue.'s open int 69,929 PALLADIUM 100 troy oz; dollars per oz Jun 1394.00 1394.00 1340.00 1340.90 —37.70 Jul 1350.40 —38.50 Aug 1344.40 —38.50 Sep 1399.50 1423.00 1351.00 1359.00 —38.50 Dec 1404.50 1404.50 1371.50 1371.90 —38.90 Mar 1385.60 —38.90 Jun 1396.80 —38.90 Est. sales 2,193. Tue.'s sales 3,868 Tue.'s open int 10,658, up 12