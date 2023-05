NEW YORK (AP) — Sales, closing price and net change of the 10 most active NYSEAMERICANissues, trading nationally.

Name VolumeLastChg. B2goldCpg 7,026,424 3.05 Tellurian 5,747,094 1.33 +.01 Stereotaxis 4,971,401 2.25 +.56 Globalstar 3,027,966 1.21 UraniumEng 2,662,710 1.64 ProtalixBio 2,644,439 2.04 —.10 NavideaBio 2,581,081 .10 eMagin 2,493,040 2.00 —.01 EquinoxGld 2,188,196 4.90 +.07 NewGoldg 2,010,059 3.11 —————————