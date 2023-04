NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Tuesday:

OpenHighLowSettleChg. LIGHT SWEET CRUDE 1,000 bbl.; dollars per bbl. Jun 78.74 79.07 76.50 77.07 —1.69 Jul 78.55 78.90 76.33 76.87 —1.73 Aug 78.17 78.52 75.97 76.46 —1.77 Sep 77.64 78.02 75.47 75.92 —1.80 Oct 77.10 77.46 74.96 75.33 —1.85 Nov 76.63 76.80 74.43 74.76 —1.88 Dec 76.17 76.43 73.93 74.23 —1.92 Jan 75.60 75.60 73.55 73.73 —1.93 Feb 75.14 75.27 73.06 73.27 —1.94 Mar 74.70 74.86 72.66 72.85 —1.93 Apr 74.25 74.33 72.38 72.45 —1.93 May 73.96 73.96 72.09 72.09 —1.91 Jun 73.53 73.91 71.63 71.76 —1.91 Jul 71.41 —1.88 Aug 71.06 —1.86 Sep 71.94 71.94 70.73 70.73 —1.83 Oct 70.43 —1.80 Nov 70.17 —1.77 Dec 71.52 71.85 69.77 69.91 —1.74 Jan 69.58 —1.71 Feb 69.25 —1.70 Mar 68.94 —1.67 Apr 68.65 —1.65 May 68.40 —1.62 Jun 69.34 69.34 68.13 68.16 —1.60 Jul 67.89 —1.58 Aug 67.63 —1.57 Sep 67.37 —1.53 Oct 67.13 —1.49 Nov 66.94 —1.49 Dec 68.14 68.34 66.62 66.73 —1.47 Jan 66.44 —1.45 Feb 66.22 —1.43 Mar 65.96 —1.41 Apr 65.72 —1.39 May 65.52 —1.38 Jun 65.30 —1.36 Jul 65.06 —1.34 Aug 64.87 —1.33 Sep 64.67 —1.31 Oct 64.49 —1.29 Nov 64.32 —1.26 Dec 64.15 64.21 64.12 64.12 —1.25 Jan 63.82 —1.25 Feb 63.58 —1.24 Mar 63.39 —1.23 Apr 63.21 —1.22 May 63.03 —1.21 Jun 62.83 —1.20 Jul 62.58 —1.19 Aug 62.39 —1.18 Sep 62.20 —1.17 Oct 62.04 —1.16 Nov 61.91 —1.15 Dec 61.67 62.00 61.67 61.77 —1.14 Jan 61.53 —1.14 Feb 61.30 —1.14 Mar 61.10 —1.14 Apr 60.89 —1.14 May 60.72 —1.14 Jun 60.54 —1.14 Jul 60.35 —1.14 Aug 60.15 —1.14 Sep 60.01 —1.14 Oct 59.84 —1.14 Nov 59.65 —1.14 Dec 60.40 60.40 59.53 59.53 —1.14 Jan 59.33 —1.14 Feb 59.09 —1.14 Mar 58.90 —1.14 Apr 58.72 —1.14 May 58.47 —1.14 Jun 58.29 —1.14 Jul 58.12 —1.14 Aug 57.90 —1.14 Sep 57.70 —1.14 Oct 57.54 —1.14 Nov 57.40 —1.14 Dec 57.28 —1.14 Jan 57.05 —1.14 Feb 56.81 —1.14 Mar 56.61 —1.14 Apr 56.44 —1.14 May 56.30 —1.14 Jun 56.16 —1.14 Jul 55.97 —1.14 Aug 55.77 —1.14 Sep 55.55 —1.14 Oct 55.41 —1.14 Nov 55.28 —1.14 Dec 55.14 —1.14 Jan 54.93 —1.14 Feb 54.74 —1.14 Mar 54.60 —1.14 Apr 54.45 —1.14 May 54.32 —1.14 Jun 54.17 —1.14 Jul 54.07 —1.14 Aug 53.94 —1.14 Sep 53.82 —1.14 Oct 53.68 —1.14 Nov 53.52 —1.14 Dec 53.37 —1.14 Jan 53.20 —1.14 Feb 53.10 —1.14 Mar 53.00 —1.14 Apr 52.90 —1.14 May 52.79 —1.14 Jun 52.65 —1.14 Jul 52.55 —1.14 Aug 52.43 —1.14 Sep 52.30 —1.14 Oct 52.18 —1.14 Nov 52.06 —1.14 Dec 51.90 —1.14 Jan 51.76 —1.14 Feb 51.67 —1.14 Mar 51.56 —1.14 Apr 51.46 —1.14 May 51.39 —1.14 Jun 51.31 —1.14 Jul 51.21 —1.14 Aug 51.12 —1.14 Sep 51.05 —1.14 Oct 50.97 —1.14 Nov 50.87 —1.14 Dec 50.78 —1.14 Jan 50.71 —1.14 Feb 50.65 —1.14 Est. sales 719,609. Mon.'s sales 621,205 Mon.'s open int 1,843,366 HEATING OIL 42,000 gal, cents per gal May 252.46 254.65 244.82 245.11 —7.99 Jun 251.90 253.77 244.29 244.77 —7.49 Jul 251.22 253.25 244.47 244.92 —7.05 Aug 251.85 253.03 245.02 245.49 —6.75 Sep 253.05 253.15 245.61 246.13 —6.47 Oct 252.18 252.18 246.11 246.49 —6.27 Nov 251.01 251.61 246.05 246.35 —6.17 Dec 252.51 253.28 245.57 245.96 —6.13 Jan 251.04 251.04 245.52 245.89 —6.03 Feb 249.75 249.75 245.30 245.31 —5.95 Mar 247.27 247.95 243.74 243.97 —5.83 Apr 245.81 245.81 241.49 241.74 —5.75 May 244.01 244.01 240.32 240.53 —5.64 Jun 243.98 244.13 239.18 239.50 —5.50 Jul 240.45 240.45 238.22 238.95 —5.38 Aug 238.10 238.43 237.00 238.43 —5.32 Sep 237.75 237.97 237.30 237.97 —5.30 Oct 237.25 237.63 237.25 237.63 —5.14 Nov 236.75 237.25 236.75 237.10 —5.07 Dec 240.09 240.09 235.93 236.51 —5.00 Jan 236.00 236.00 235.99 235.99 —4.83 Feb 235.66 —4.86 Mar 235.39 —4.89 Apr 234.38 —4.98 May 233.64 —4.90 Jun 232.65 —4.89 Jul 232.91 —4.87 Aug 232.54 —4.86 Sep 231.98 —4.84 Oct 231.43 —4.82 Nov 230.51 —4.81 Dec 229.03 —4.79 Jan 229.74 —4.79 Feb 229.56 —4.79 Mar 229.06 —4.79 Apr 227.76 —4.79 May 226.57 —4.79 Jun 224.91 —4.79 Jul 225.11 —4.79 Aug 224.82 —4.79 Sep 224.28 —4.79 Oct 224.06 —4.79 Nov 223.33 —4.79 Dec 221.63 —4.79 Jan 222.32 —4.79 Est. sales 121,773. Mon.'s sales 137,921 Mon.'s open int 266,889, up 3,134 NY HARBOR RBOB GAS 42,000 gallons; dollars per gallon May 2.6299 2.6525 2.5556 2.5886 —432 Jun 2.6072 2.6295 2.5337 2.5583 —517 Jul 2.5724 2.5900 2.5002 2.5195 —540 Aug 2.5355 2.5458 2.4603 2.4768 —547 Sep 2.4847 2.4957 2.4139 2.4286 —542 Oct 2.3220 2.3247 2.2500 2.2625 —540 Nov 2.2696 2.2788 2.2035 2.2106 —582 Dec 2.2344 2.2450 2.1689 2.1750 —608 Jan 2.1765 2.1765 2.1583 2.1601 —613 Feb 2.1717 2.1780 2.1572 2.1591 —618 Mar 2.1683 —620 Apr 2.3710 2.3710 2.3342 2.3342 —615 May 2.3320 —605 Jun 2.3205 —598 Jul 2.2990 —590 Aug 2.2690 —587 Sep 2.2318 —575 Oct 2.0708 —516 Nov 2.0433 —517 Dec 2.0650 2.0650 2.0226 2.0226 —521 Jan 2.0096 —505 Feb 2.0120 —502 Mar 2.0247 —497 Apr 2.2017 —492 May 2.2127 —488 Jun 2.2127 —484 Jul 2.1935 —480 Aug 2.1678 —476 Sep 2.1220 —472 Oct 1.9850 —467 Nov 1.9435 —463 Dec 1.9069 —459 Jan 1.8935 —457 Feb 1.8974 —455 Mar 1.9134 —453 Apr 2.0948 —451 May 2.1116 —449 Jun 2.1057 —447 Jul 2.0910 —444 Aug 2.0700 —442 Sep 2.0288 —440 Oct 1.8969 —438 Nov 1.8600 —436 Dec 1.8269 —434 Jan 1.8068 —434 Est. sales 145,462. Mon.'s sales 158,155 Mon.'s open int 297,058 NATURAL GAS 10,000 mm btu's, $ per mm btu May 2.262 2.312 2.170 2.307 +34 Jun 2.466 2.468 2.368 2.437 — 34 Jul 2.661 2.661 2.584 2.628 — 40 Aug 2.736 2.736 2.660 2.704 — 39 Sep 2.713 2.715 2.639 2.684 — 39 Oct 2.804 2.808 2.733 2.777 — 37 Nov 3.234 3.239 3.168 3.216 — 26 Dec 3.703 3.711 3.645 3.689 — 24 Jan 3.948 3.948 3.883 3.927 — 22 Feb 3.846 3.846 3.784 3.827 — 19 Mar 3.495 3.506 3.461 3.503 — 15 Apr 3.209 3.222 3.170 3.222 — 10 May 3.197 3.217 3.169 3.217 — 8 Jun 3.322 3.359 3.322 3.359 — 8 Jul 3.457 3.501 3.457 3.501 — 11 Aug 3.525 3.540 3.511 3.540 — 10 Sep 3.484 3.499 3.472 3.499 — 13 Oct 3.546 3.579 3.546 3.579 — 15 Nov 3.957 3.971 3.952 3.971 — 24 Dec 4.449 4.461 4.442 4.457 — 24 Jan 4.775 4.787 4.771 4.783 — 26 Feb 4.638 4.662 4.638 4.654 — 21 Mar 4.245 4.253 4.245 4.253 — 16 Apr 3.831 3.836 3.827 3.836 — 18 May 3.810 — 18 Jun 3.948 — 18 Jul 4.084 — 18 Aug 4.130 4.130 4.119 4.119 — 18 Sep 4.080 — 18 Oct 4.148 — 18 Nov 4.473 — 18 Dec 4.848 — 18 Jan 5.096 — 22 Feb 4.898 — 22 Mar 4.474 — 22 Apr 3.903 — 22 May 3.873 — 22 Jun 3.963 — 22 Jul 4.075 — 22 Aug 4.097 — 22 Sep 4.062 — 22 Oct 4.131 — 22 Nov 4.470 4.470 4.462 4.462 — 22 Dec 4.844 — 22 Jan 5.082 5.082 5.075 5.075 — 22 Feb 4.887 — 22 Mar 4.437 — 22 Apr 3.882 — 2 May 3.847 — 2 Jun 3.908 — 2 Jul 3.989 — 2 Aug 4.023 — 2 Sep 4.006 — 2 Oct 4.108 — 2 Nov 4.457 — 2 Dec 4.886 — 2 Jan 5.042 — 2 Feb 4.862 — 2 Mar 4.419 — 2 Apr 3.892 — 2 May 3.850 — 2 Jun 3.935 — 2 Jul 4.025 — 2 Aug 4.052 — 2 Sep 4.052 — 2 Oct 4.155 — 2 Nov 4.494 — 2 Dec 4.913 — 2 Jan 5.113 — 2 Feb 4.933 — 2 Mar 4.512 — 2 Apr 3.929 — 2 May 3.918 — 2 Jun 4.007 — 2 Jul 4.107 — 2 Aug 4.133 — 2 Sep 4.137 — 2 Oct 4.217 — 2 Nov 4.572 — 2 Dec 4.991 — 2 Jan 5.196 — 2 Feb 4.996 — 2 Mar 4.522 — 2 Apr 3.948 — 2 May 3.926 — 2 Jun 3.986 — 2 Jul 4.056 — 2 Aug 4.096 — 2 Sep 4.111 — 2 Oct 4.157 — 2 Nov 4.467 — 2 Dec 4.853 — 2 Jan 5.063 — 2 Feb 4.893 — 2 Mar 4.493 — 2 Apr 3.994 — 2 May 3.972 — 2 Jun 4.007 — 2 Jul 4.047 — 2 Aug 4.087 — 2 Sep 4.102 — 2 Oct 4.172 — 2 Nov 4.492 — 2 Dec 4.872 — 2 Jan 5.088 — 2 Feb 4.918 — 2 Mar 4.518 — 2 Apr 4.073 — 2 May 4.051 — 2 Jun 4.086 — 2 Jul 4.126 — 2 Aug 4.166 — 2 Sep 4.181 — 2 Oct 4.227 — 2 Nov 4.432 — 2 Dec 4.832 — 2 Jan 5.067 — 2 Feb 4.907 — 2 Mar 4.557 — 2 Apr 4.227 — 2 May 4.205 — 2 Jun 4.240 — 2 Jul 4.280 — 2 Aug 4.320 — 2 Sep 4.335 — 2 Oct 4.381 — 2 Nov 4.556 — 2 Dec 4.956 — 2 Jan 5.181 — 2 Feb 5.021 — 2 Mar 4.746 — 2 Apr 4.416 — 2 May 4.394 — 2 Jun 4.429 — 2 Jul 4.469 — 2 Aug 4.509 — 2 Sep 4.524 — 2 Oct 4.570 — 2 Nov 4.720 — 2 Dec 4.970 — 2 Jan 5.170 — 2 Feb 5.105 — 2 Mar 5.005 — 2 Apr 4.675 — 2 May 4.653 — 2 Jun 4.688 — 2 Jul 4.728 — 2 Aug 4.768 — 2 Sep 4.783 — 2 Oct 4.829 — 2 Nov 4.901 — 2 Dec 5.056 — 2 Est. sales 297,721. Mon.'s sales 335,633 Mon.'s open int 1,282,476