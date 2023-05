NEW YORK (AP) — Sales, closing price and net change of the 10 most active NYSEAMERICANissues, trading nationally.

Name VolumeLastChg. Globalstar 7,830,986 1.21 B2goldCpg 7,663,075 3.05 Tellurian 6,126,587 1.34 —.02 ParaGoldNv 5,235,699 .35 +.01 DenisonMing 5,150,976 .55 UraniumEng 4,200,371 1.64 NewGoldg 3,745,938 3.11 AultAllnce 3,670,990 .09 —.00 UniqueFabr 3,650,730 .18 +.01 ProtalixBio 3,581,572 2.92 —.12 —————————