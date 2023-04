NEW YORK (AP) — Sales, closing price and net change of the 10 most active NYSEAMERICANissues, trading nationally.

Name VolumeLastChg. AultAllnce 12,218,604 .11 —.00 B2goldCpg 11,750,907 3.05 Tellurian 9,324,569 1.48 —.01 GeniusGrp 7,678,057 1.44 +.02 DenisonMing 3,782,270 .55 Globalstar 3,624,443 1.21 UraniumEng 3,325,077 1.64 UniqueFabr 2,976,505 .22 —.03 EquinoxGld 2,807,606 5.17 —.13 NewGoldg 2,766,413 3.11 —————————